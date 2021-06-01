Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.



Таким образом, сборная России может оказаться без поддержки во время матча против датчан, который пройдет в Копенгагене 21 июня. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

«Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», — говорится в заявлении РФС.