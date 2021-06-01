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Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Таким образом, сборная России может оказаться без поддержки во время матча против датчан, который пройдет в Копенгагене 21 июня. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

«Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», — говорится в заявлении РФС.

Чемпионат состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.

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Комментарии (2)

fortun
Ну и пусть своих жирафов едят дома.
sektor7
Круто.
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