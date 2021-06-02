Подросток улетел в кювет под Гатчиной. Машина оказалась краденой

После ДТП в Гатчинском районе Ленобласти полиция задержала подростка. Парня подозревают в угоне автомобиля, на котором он попал в аварию.



Как сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранним утром 1 июня в полицию обратилась 39-летняя жительница Гатчины. Женщина рассказала, что в период с одиннадцати вечера 31 мая до половины шестого утра 1 июня кто-то похитил автомобиль Hyundai Sonata, принадлежащий ее 34-летнему мужу. Стоимость машины 2008 года выпуска она оценила в 200 тысяч рублей.