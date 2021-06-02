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Подросток улетел в кювет под Гатчиной. Машина оказалась краденой

Полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в угоне и ДТП в Ленобласти

После ДТП в Гатчинском районе Ленобласти полиция задержала подростка. Парня подозревают в угоне автомобиля, на котором он попал в аварию.

Как сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранним утром 1 июня в полицию обратилась 39-летняя жительница Гатчины. Женщина рассказала, что в период с одиннадцати вечера 31 мая до половины шестого утра 1 июня кто-то похитил автомобиль Hyundai Sonata, принадлежащий ее 34-летнему мужу. Стоимость машины 2008 года выпуска она оценила в 200 тысяч рублей.

Через несколько часов, в 9:30 1 июня, экипаж ГИБДД обнаружил угнанный «Хёндэ» в кювете у дома 45 в поселке Новый Свет после ДТП. Рядом с машиной находился 16-летний подросток, проживающий в Гатчине. Парня задержали по подозрению в угоне.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль после осмотра передали собственнику под сохранную расписку.

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