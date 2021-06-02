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Коронавирусная статистика не хочет идти на спад в Петербурге. Город встречает ПМЭФ «на эпидемическом подъеме»

Петербург встречает ПМЭФ подъемом заболеваемости коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8 832 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По стране заболеваемость упала, причем довольно значительно: накануне сообщалось о 9 500 случаях. В Петербурге же обратная тенденция: 828 заразившихся за 24 часа против 817 накануне. В России за сутки умерли 394 человека с COVID-19 (372 накануне), из них 36 в Северной столице (38 вчера). Отметим, ранее губернатор города Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге перед стартом международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что «ситуация управляемая».

Первое место в стране по заболеваемости продолжает удерживать Москва (2 842), на втором Петербург, на третьем — Подмосковье (761). За весь период пандемии в России выявили 5 млн 90 тыс. 249 случаев коронавируса, умерли 122 267 человек.

Перед экономическим форумом Роспотребнадзор и Смольный утвердили правила работы гостиниц. Гостей будут тестировать на коронавирус и лишат шведского стола. В Москве и Петербурге уже выстроились очереди из желающих сдать тест на коронавирус для поездки на ПМЭФ. Организаторы также показали, как при подготовке к ПМЭФ «уничтожают в воздухе всё живое».

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Комментарии (2)

265056402
главное - чтобы на этом форуме был свой уважаемый супер распространитель,
который всегда говорит, и плюни разлетаются на 5 метров. Правильный респектабельный человек с выгодными предложениями, от которых невозможно отказаться.
gencon
Жуликов пмэф охраняют девочки в юбках, в то время как потерпевших от коррупции - омон с дубинками. А так, все одинаково. И ковид, увы, единственный объективный участник нашей жизни в этом театре абсурда
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