По стране заболеваемость упала, причем довольно значительно: накануне сообщалось о
Первое место в стране по заболеваемости продолжает удерживать Москва (
Коронавирусная статистика не хочет идти на спад в Петербурге. Город встречает ПМЭФ «на эпидемическом подъеме»
Петербург встречает ПМЭФ подъемом заболеваемости коронавирусом
В России за последние сутки выявили
По стране заболеваемость упала, причем довольно значительно: накануне сообщалось о
Первое место в стране по заболеваемости продолжает удерживать Москва (
Перед экономическим форумом Роспотребнадзор и Смольный утвердили правила работы гостиниц. Гостей будут тестировать на коронавирус и лишат шведского стола. В Москве и Петербурге уже выстроились очереди из желающих сдать тест на коронавирус для поездки на ПМЭФ. Организаторы также показали, как при подготовке к ПМЭФ «уничтожают в воздухе всё живое».
02 июня 2021, 12:26Maybach, мобильные лаборатории и прокурорская пустота: как выглядят стенды ПМЭФ
01 июня 2021, 19:09За сутки 1 730 случаев, а коек осталось семь сотен: в Петербурге у дверей ПМЭФ нарастает коронавирус
01 июня 2021, 15:15Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге перед ПМЭФ. Гостей с температурой будут госпитализировать сразу
31 мая 2021, 19:09271 умерший и больше 8000 заболевших за неделю: в Петербурге коронавирус растет по всем фронтам
Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter