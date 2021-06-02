Коронавирусная статистика не хочет идти на спад в Петербурге. Город встречает ПМЭФ «на эпидемическом подъеме»

По стране заболеваемость упала, причем довольно значительно: накануне сообщалось о 9 500 случаях. В Петербурге же обратная тенденция: 828 заразившихся за 24 часа против 817 накануне. В России за сутки умерли 394 человека с COVID-19 (372 накануне), из них 36 в Северной столице (38 вчера). Отметим, ранее губернатор города Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге перед стартом международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что «ситуация управляемая».



Первое место в стране по заболеваемости продолжает удерживать Москва ( 2 842 ), на втором Петербург, на третьем — Подмосковье (761). За весь период пандемии в России выявили 5 млн 90 тыс. 249 случаев коронавируса, умерли 122 267 человек.

