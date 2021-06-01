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На Елагином прохожие не дали сбежать мужчине, покусавшему 16-летнюю петербурженку

Искавший внимания юной петербурженки задержан вечером 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. В День защиты детей он рискнул свести знакомство с 16-летней и отправил её в больницу.

О случившемся «Фонтанке» сообщили в дирекции ЦПКиО. Девушка-подросток гуляла в районе Фрейлинского корпуса, когда за ней увязался незнакомец среднеазиатской наружности. Около восьми часов вечера вторника парк не пустовал, но настрой мужчины это не сбило. Выгадав момент, он приблизился к присевшей у цветника петербурженке и набросился на неё со спины.

Девушка сопротивлялась, и обидчик пустил в ход зубы, впившись ей в щёку. Крики привлекли внимание — сторонними наблюдателями гулявшие в парке не остались. Рванувшего к выходу мужчину нагнали и скрутили двое или трое молодых людей, рассказал первый замдиректора парка Алексей Ежов. «Если бы не они, мог бы и сбежать», — отметил он своевременность помощи.

Нападавшего передали патрульно-сторожевой службе ЦПКиО, те — приехавшим по вызову полицейским из 18-го отдела. Пострадавшей девушке вызвали скорую, её состояние уточняется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

266013115
Бедная девочка.
Как бы шрам не остался на лице от укуса этой обезьяны
BobCat2
Мужиков сильничают, девушек кусают... что у нас в городе творится то! Губернатор давно по улицам гулял? После пары укусов и прочего наверняка бы срочно занялся наведением порядка на улицах...
Александр Киселёв
Другого ждать и не приходилось
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