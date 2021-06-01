На Елагином прохожие не дали сбежать мужчине, покусавшему 16-летнюю петербурженку

О случившемся «Фонтанке» сообщили в дирекции ЦПКиО. Девушка-подросток гуляла в районе Фрейлинского корпуса, когда за ней увязался незнакомец среднеазиатской наружности. Около восьми часов вечера вторника парк не пустовал, но настрой мужчины это не сбило. Выгадав момент, он приблизился к присевшей у цветника петербурженке и набросился на неё со спины.



Девушка сопротивлялась, и обидчик пустил в ход зубы, впившись ей в щёку. Крики привлекли внимание — сторонними наблюдателями гулявшие в парке не остались. Рванувшего к выходу мужчину нагнали и скрутили двое или трое молодых людей, рассказал первый замдиректора парка Алексей Ежов. «Если бы не они, мог бы и сбежать», — отметил он своевременность помощи.

