«Запрись на ключ, а маме мы не скажем». Что стоит за исповедью девочки о первом сексуальном опыте в детском лагере

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Пару недель назад в интернет-приемную Следственного комитета Петербурга пришло посвященное педофилии письмо. Автор письма рассказывала о занимавшейся синхронным плаванием дочери. 11-летняя школьница ходила в секцию Городского дворца творчества юных в Аничковом дворце. Группу девочек летом 2018 года педагог Татьяна Висленева вывезла в спортивный лагерь «Гольфстрим» в Анапе. Организацией отдыха занималось турагентство «Старт».

В «Гольфстрим», через ту же фирму, заселились юные ватерполисты во главе с тренером Вячеславом Литвиновым — известным в Петербурге специалистом. Он состоит в президиуме Федерации водного поло, возглавляет отдел школьного, массового и любительского спорта. Руководит Школьной любительской лигой водных видов спорта Петербурга и области и заведует бассейном школы № 693 Невского района. По совместительству — супруг владелицы турагентства «Старт» Елены Аксеновой.



Из письма матери следовало, что летней ночью 2018 года взрослый мужчина вошел в комнату девочек, сел к дочери на кровать, открыл одеяло и начал гладить ноги ребенка, потом — трогать половые органы.

«Это продолжалось 30–40 минут. Ребенок боялся пошевелиться, ему было очень страшно», — написала мать.

По словам девочки, о домогательствах она на следующий день рассказала своему тренеру Татьяне Висленевой, и будто бы между ними случился лаконичный и емкий диалог:

— В трусы лез?

— Да, лез в трусы.

— Понятно, а теперь собираемся в зоопарк. И синхронистки поехали воплощать заранее расписанную культурную программу.

Татьяна Висленева, следует из письма, проигнорировала жалобу девочки и попросила сохранить ночные воспоминания в тайне от матери, которая летом 2018-го была беременна, под предлогом необходимости поберечь ее нервы.

Взрослый мужчина часто гостил в девичьей комнате по ночам, мог оказывать знаки внимания в виде объятий и поглаживаний, и Висленева выписала воспитанницам свой рецепт целомудрия: дала ключ и попросила запираться изнутри.



Несмотря на подробности, после прочтения письма скепсис в умах сотрудников Следственного комитета превалировал над удивлением. Заявление по следам событий трехлетней давности было подано в канун летней оздоровительной кампании, и упомянутые лица и организации активно в ней участвовали.

В разговоре с «Фонтанкой» автор письма объяснила, что гнетущими воспоминаниями дочь поделилась недавно, после визита к психологу. Он потребовался из-за проблем ребенка с самооценкой.

«Дочь постоянно наговаривала на себя. Я списывала закомплексованность на переходный возраст, — говорит женщина. — Сеанс у психолога раскрепостил девочку, и как-то вечером она рассказала мне про 2018-й».

Откровения девочки не просто пришлись на оздоровительную кампанию, подтверждает женщина. Педагог Аничкова Висленева и владелица «Старта» Аксенова как раз в это время активно агитировали родителей синхронисток на поездку-2021 — в крымский спортивный центр «Прометей». Сбор денег шел с ранней весны, по 65 тысяч рублей за трехнедельную смену.



Мать девочки написала пост в чат синхронисток Аничкова и открыла дверь в портал откровений. Родители, вдохновясь опытом женщины, разговорили своих детей. Те принялись делиться своими воспоминаниями и страхами. Все они были связаны с одним и тем же взрослым мужчиной.

Родители устроили подобие бунта, и переговорщиком выступила Татьяна Висленева. Дар убеждения педагог направила на сохранение купленных у «Старта» путевок. Под давлением мам-пап ей пришлось признаться, что в 2018 году она скрыла жалобу воспитанницы на сексуальные домогательства.

«Фонтанка» располагает записями бесед Висленевой с родителями. Если кратко, то педагог обещала девочкам на этот раз полнейшую безопасность, просила родителей не бояться, что на голову их детей опять упадет «кирпич», признала, что бывают такие уроды, как в 2018-м, и подвергла сомнению правильность огласки:

«Зачем в это втравливать детей?».

По мнению Татьяны Висленевой, родители причиняют большую травму девочкам, обсуждая домогательство трехлетней давности и причастных к той истории взрослых. Педагог убеждала не выносить случай на всеобщее обсуждение, не тиражировать подробности в родительских чатах.



«Раз это всплыло, значит, действительно была травма [у девочки]. Я за что переживаю — что у нее травма будет в сто раз сильнее из-за того, что это выносится. Если мы сейчас будем усугублять… Вы сейчас этими страхами что [в детей] закладываете? Им нужно выходить в жизнь».

Висленева подтвердила, что просила рассказавшую о домогательствах синхронистку не делиться бедой с матерью, а поговорить с отцом девочки педагог не догадалась, потому что, по ее словам, «не понимала, насколько сложная ситуация».

Сотрудничество со «Стартом», говорит Висленева, сопряжено якобы с тем, что другие турфирмы не могут подыскать хорошие варианты отдыха.

Татьяна Висленева на волне скандала уволилась из Городского дворца творчества юных. В учреждении «Фонтанке» сообщили, что ее уход не связан с проводимой Следственным комитетом проверкой возможных фактов сексуального домогательства в детских лагерях, в которых работали сотрудники Аничкова дворца.

По нашим данным, Висленева собирала деньги с родителей. Впрочем, о частной схеме летних поездок в Аничковом, вероятно, знали и раньше. Администратором чата синхронисток была сотрудница Дворца творчества.



По информации «Фонтанки», в Следственном комитете Петербурга проверку по заявлению матери взяли на особый контроль.

Упомянутые в заявлении супруги наняли одного адвоката. Галина Римская сообщила «Фонтанке», что ее доверители не подтверждают изложенные в обращении в СК сведения.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

