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В Выксе педагог вынудила первоклассника с диареей справить нужду за партой. Теперь школу проверяет прокуратура

В Нижегородской области учительница не разрешила мальчику с расстройством желудка выйти в туалет

Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проверяют местную школу. Там учительница не отпустила в туалет первоклассника, у которого заболел живот во время урока. Мальчик подчинился и случайно справил нужду за партой. Над ним смеялись одноклассники, теперь он боится возвращаться к обучению.

Об этой истории местный телеканал «Кстати» рассказал ещё на прошлой неделе, однако активно распространяться по соцсетям она начала 1 июня. Родители мальчика рассказали журналистам, что классный руководитель Кристина Киреева отказалась выпустить их сына-первоклассника в туалет, сказав: «Терпи до перемены». Но ребёнок не мог терпеть, у него была диарея. Поэтому он справил нужду прямо в светлые брюки, за партой, что вызвало насмешки одноклассников. До конца урока мальчик сидел в грязной одежде, в ней же вернулся домой. Учительница даже не сообщила об этом родителям. Первоклассник пришёл к родителям в слезах и отказался идти в школу на следующий день.

«Он досиживал урок в таком виде. Потом на перемене учительница заставила его что-то доделать, и только потом в светлых испачканных штанах он пошел домой. Сначала по классу, потом по школе, потом по улице. Для маленького ребенка, а потом и для его родителей это был шок», — рассказал диктор канала «Кстати».

Одноклассники мальчика подтвердили, что тот отпрашивался в туалет, однако Кристина Киреева это отрицает. Более того, по её словам, ребёнок справил нужду уже после урока.

«Я увидела только, когда ребенок стал уходить. Когда он вышел уже за дверь, я увидела, что у него грязные штаны. Я ему крикнула, он не отреагировал и ушел домой», — сказала Кристина Киреева. Она признала, что другие дети смеялись над мальчиком, но заверила, что пресекла насмешки. На вопрос, почему она не связалась с родителями ребенка, Киреева ответила, что не успела.

Через несколько дней телеканал выпустил новый сюжет на эту тему. Мама мальчика рассказала, что полгода назад аналогичный случай прозошёл с девочкой из этого же класса. Киреева не пустила её в туалет, после чего школьница обмочилась на глазах у ребят.

Мать первоклассника добавила, что директор школы извинилась перед ней и сказала, что на Кирееву «наложили взыскание» и что она больше не будет работать с этим классом. «Но я считаю, что для нее этого мало, ее нужно лишать педагогической деятельности в целом», — заявила мать. Она пожаловалась на учительницу в управление образования и прокуратуру.

Директор школы Ольга Налетова сказала, что про историю с девочкой не знает, так как никто не жаловался.

«Я думаю, что каждый факт нужно проверять. И говорить опять же о системности, что именно так вот этот учитель поступает, я не могу. Вы знаете, я не могу даже поверить в то, что это система учителя. Потому что учитель на хорошем счету», — сказала директор.

После всего случившегося Киреева, по информации телеканала, ушла на больничный.

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Комментарии (14)

Yksy
Посмотрела видео, ужасная эта Кристина, просто ужасная.
И директор в этой школе такая же :(( сидят и врут на камеру, не стесняясь
265929496
А потом мы удивляемся, когда юноша покупает оружие и идет расстреливать людей в школе, которую окончил.....
Родители, объясняйте детям, что школа - не тюрьма и если очень-очень нужно в туалет, а учительница не пускает, то учительницу можно не слушать. Вставай и выходи. Потом папа с мамой разберутся.
Antuan Rokanten
Конечно, надо лишать ее права преподавать. Это садистка, а не учительница
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