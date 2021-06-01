В Выксе педагог вынудила первоклассника с диареей справить нужду за партой. Теперь школу проверяет прокуратура

Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проверяют местную школу. Там учительница не отпустила в туалет первоклассника, у которого заболел живот во время урока. Мальчик подчинился и случайно справил нужду за партой. Над ним смеялись одноклассники, теперь он боится возвращаться к обучению.

Об этой истории местный телеканал «Кстати» рассказал ещё на прошлой неделе, однако активно распространяться по соцсетям она начала 1 июня. Родители мальчика рассказали журналистам, что классный руководитель Кристина Киреева отказалась выпустить их сына-первоклассника в туалет, сказав: «Терпи до перемены». Но ребёнок не мог терпеть, у него была диарея. Поэтому он справил нужду прямо в светлые брюки, за партой, что вызвало насмешки одноклассников. До конца урока мальчик сидел в грязной одежде, в ней же вернулся домой. Учительница даже не сообщила об этом родителям. Первоклассник пришёл к родителям в слезах и отказался идти в школу на следующий день.

«Он досиживал урок в таком виде. Потом на перемене учительница заставила его что-то доделать, и только потом в светлых испачканных штанах он пошел домой. Сначала по классу, потом по школе, потом по улице. Для маленького ребенка, а потом и для его родителей это был шок», — рассказал диктор канала «Кстати». Одноклассники мальчика подтвердили, что тот отпрашивался в туалет, однако Кристина Киреева это отрицает. Более того, по её словам, ребёнок справил нужду уже после урока. «Я увидела только, когда ребенок стал уходить. Когда он вышел уже за дверь, я увидела, что у него грязные штаны. Я ему крикнула, он не отреагировал и ушел домой», — сказала Кристина Киреева. Она признала, что другие дети смеялись над мальчиком, но заверила, что пресекла насмешки. На вопрос, почему она не связалась с родителями ребенка, Киреева ответила, что не успела. Через несколько дней телеканал выпустил новый сюжет на эту тему. Мама мальчика рассказала, что полгода назад аналогичный случай прозошёл с девочкой из этого же класса. Киреева не пустила её в туалет, после чего школьница обмочилась на глазах у ребят.