«Москвичи любое съедят»: крик души столичных звезд о еде в Петербурге

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Голодные москвичи гадают, в чем секрет успеха петербургских рестораторов, и готовят друг друга к большому гастрономическому туру во время ПМЭФ. «Вопрос, который давно меня волнует. Почему в Петербурге настолько вкуснее, чем в Москве?» — спросил в Facebook бывший издатель «Медузы» (признана иноагентом), а ныне гендиректор «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик. Больше тысячи лайков и полсотни комментариев стали ему ответом. «Фонтанка» запросила у знаменитостей-гурмэ и другие мнения. Тема вечная, но особую актуальность приобрела после крика души заезжей звезды кадрового рынка, которая заявила, что в городе на Неве хороша лишь одна шаверма.



В ходе обсуждения петербургского гастрономического успеха у столичной тусовки родились самые невероятные предположения. От морского воздуха, который повышает аппетит, и особой воды, до тайной «санкционки», которую нет-нет да и подмешивают петербургские рестораторы. «Потому что у нас все с привкусом Финского залива и северного ветра, а у вас в Москве со вкусом выхлопных газов, — отшутились петербуржцы. — В Москве готовят по работе, в Питере — по любви». «Во-первых, в Питере есть столовые. В Москве под словом «столовая» подразумевается питание в какой-то организации. Например, в МИДе есть столовые. На московских улицах вы можете увидеть разные вывески (от ресторана до чебуречной), но столовую найти не так и просто, — поделилась с «Фонтанкой» впечатлениями о петербургской гастрономии официальный спикер МИД России Мария Захарова. — Во-вторых, если вы захотите съесть пончик, вас отправят в «пышечную». У нас была история обратная: когда услышали про «пышечную», решили ее обязательно найти, чтобы попробовать местную достопримечательность. Оказалось, москвичи и питерцы для одного и того же хлебобулочного изделия используют разные названия».

Сама она не против пройтись по ресторанам во время приезда на ПМЭФ, но только если жесткий график позволит. Другие москвичи вспомнили об эффекте плацебо — иллюзии уставшего туриста, который днями напролет нагуливает аппетит по линиям и проспектам Северной столицы, а потом рад чему угодно. «Москвичи воспринимают Питер как место для «отдохновения», как отпуск. В отпуске всегда все вкуснее. Это просто состояние нервной системы, которая импульсы проводит и рецепторы работают. Это как если поехать в Италию, Португалию или Францию, — объяснили эксперты. — По той же причине, по которой одно и то же вино вкуснее в Испании, чем в Москве, — эмоциональный фон и контекст». «Есть неполиткорректное объяснение. Память блокады. Важно, чтобы была еда и чтобы была вкусная. А москвичи как свиньи — любое съедят (это вердикт москвича, если что). Только не бейте!» — заявил кинокритик Антон Долин. После моментальной анафемы москвич был вынужден принести извинения и заявить, что «вкуснее ресторанов, чем в Петербурге, в России не видал, а Москва — столица невкусной еды». «Фонтанке» он сказал, что после случившегося больше поднимать тему не хотел бы.

В итоге беседа у Красильщика свелась к простой истине: более низкие, по сравнению с Москвой, арендные ставки, уровень зарплат и огромный спрос позволяют молодым шефам и рестораторам в Петербурге легче запустить собственный бизнес. А еще экспериментировать без риска прогореть в один момент. «Из-за аренды и зарплат выше вариативность проектов, которые открывают энтузиасты. Ну, из-за цен и аудитория больше, плюс турпоток. Проекты лучше выживают и имеют возможность расти. Поэтому хорошие места тут лучше московских, а трешовые трешовей. В Москве средний уровень выше будет», — отметил один из москвичей. «Да, рестораны вкуснее. Деньги трудно зарабатывать в Питере, вынуждены очень стараться. И арендные ставки конечно ниже», — согласилась в беседе с «Фонтанкой» светская львица Божена Рынска. «Если бы у меня было мнение, я бы не спрашивал! Но из всех комментариев самым разумным звучит ставка аренды, помноженная на большой спрос, — прокомментировал обсуждение «Фонтанке» сам Илья Красильщик. — Мой опыт очень простой — Москва город дорогих ресторанов, которые все очень вычурные, и мне ни разу не было в них по-настоящему вкусно. Петербург — город, где тебе незадорого в гораздо более простой обстановке дают что-то невероятное».

По его словам, в Петербурге удивительные заведения, которые не давят своей серьезностью, а экскурсии по ресторанам и барам готовы проводить даже таксисты — у него лично был такой опыт. «Я бы сказал, что петербургские рестораторы и повара руководствуются в первую очередь творчеством, — заявил «Фонтанке» московский ювелир и организатор светских балов Петр Аксенов. — В Москве руководствуются тем, чтобы заработать. Москва лучше в плане пафосных ресторанов. Они не про гастрономию, они обязывают к наряду и имеют социальное значение. Люди говорят: «Мы были у Раппопорта, потом зашли к Зарькову». В Петербурге нет со входа осматривающей тебя хостес, ты можешь прийти в любом костюме и не быть какой-то знаменитостью, богачом по внешнему виду. Тебя встречают не по одёжке, и в этом отличие. В Петербурге места не давят, в них комфортно находиться». Но не все согласны петь дифирамбы Петербургу. «Не согласна! В Петербурге не вкуснее. Это колониальный московский дискурс, — заявила «Фонтанке» столичный киновед Зинаида Пронченко. — В Москве тоже ничего не лучше. Больше выбор просто. Амбиции тоже больше. Публика более разнообразная (как необходимая часть гастро/социального экспириенса). А так Россия глобально не про вкус, в том числе и в еде. В России российские продукты — одни из худших в мире. Увы».

Иосиф Пригожин также не смог выделить какой-то отдельный город. «Хорошо там, где мы», — заявил продюсер. «Я обожаю Питер, и я часто бываю в ресторанах. Но глобально я бы не стал говорить, что у вас вкуснее, чем в Москве. Столица очень богата большим количеством заведений. Но хочу сказать, что вкуснее, чем в столовой БКЗ «Октябрьский» у Эммы Васильевны Лавринович, не было не только ни в одном ресторане Москвы, но даже всей России». Илья Казаков, «Фонтанка.ру»