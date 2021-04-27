«В Питере надо жрать шаверму, а остальное дорого и невкусно»: крик души московской звездной туристки

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Петербургские рестораны, попавшие в топы московских рейтингов, расслабились на фоне нескончаемых потоков туристов и растеряли качество. Такое субъективное мнение высказала в Facebook Алена Владимирская — главный хантер Рунета. На защиту встали гурме города, а дискуссия между понаехавшими обитателями Белокаменной и города на Неве растянулась на семь сотен комментариев. «Фонтанка» вычленила суть.

«Как ест москвич в Питере? Либо он ходит «по своим местам боевой славы», либо ориентируется на московские модные рейтинги ресторанов. Так вот, про второй пункт — пожалуйста, не делайте так, — рекомендует Владимирская. — В любой питерский ресторан, попавший в хоть какой-либо московский рейтинг, букинг за 3–4 дня. Во многие за неделю. Столик в случае опоздания держится 15 минут. Дальше безжалостное все».



Но проблема не столько в большой загрузке — качество не соответствует ожиданиям, жалеет москвичка.

«Большая часть рейтинговых питерских ресторанов от такого наплыва людей давно невкусны и местами хамоваты. Из прекрасного остался только интерьер. Поэтому вполне за конский прайс в чеке 5–12 тысяч за ужин за двоих с вином или парой коктейлей вы получите очень среднюю еду, которую Москва себе давно не позволяет в таком чеке», — отметила Алена Владимирская.

По её мнению, вся проблема именно в рейтингах: петербургские рестораторы, как она считает, поняли, что если их заведение попадает в модный московский топ, то дальше всегда гарантирован поток москвичей с деньгами и стараться не нужно.

«И всё — о качестве можно уже сильно не переживать: народу едет много больше, чем вместимость рейтинговых ресторанов, поэтому даже если те, кто уже был, не вернутся, то и пофигу. Главное — пиар, интерьер и замысловатая подача, чтоб активно инстаграмили. В этом Питер стал очень похож на центр Парижа, где все рестораны невкусны и дороги. Потому что для одноразовых туристов», — поделилась впечатлениями хантер.



Свою оценку она построила на трех днях в Петербурге и четырех посещенных местах. Одно из них недавно открыла «модная петербургская рестораторша». Имен она не называет, так что это могут быть как, например, Катя Бокучава, так и Матильда Шнурова.

«Ничего вкусного. Вообще ничего. Подача красивая, интерьеры прекрасные, и все. Сидеть на головах друг друга, коктейли странные, еда просто тоскливая. Рестораны называть не буду, чтоб не обидеть, — поделилась впечатлениями хантер. — Все с выпендрежем, но ужасно невкусное. Вкусной оказалась лишь сырая морковка в зеленом салате».

Потом Владимирская отправилась в место с «лучшими в Петербурге коктейлями», но и там ей перепутали коктейль, а менять и возвращать деньги отказались: «Вы ж уже отпили!» В модной пиццерии, как специально, сломалась печь, и не было пяти из семи видов пасты. Невезение повторилось и за завтраком и, похоже, глубоко запало в душу столичной гостье.

«В Питере надо жрать шаверму. Прямо на гранитных ступеньках Невы. Это совершенно прекрасно, — отрезала Владимирская. — А вот за кухней теперь, на мой взгляд, в Питер ехать не надо. Москвичи ее развратили. В Москве теперь вкуснее и внезапно дешевле».

Пост собрал под 2000 лайков и пять десятков перепостов, а обсуждение растянулось почти на 700 комментариев. Тема петербургского общепита оказалась крайне актуальной — впереди внезапно длинные праздники, в которые московские туристы как раз рассчитывали ходить по ресторанам. Гости города в комментариях начали вспоминать свои неудачные походы по заведениям Петербурга.

«Неделю назад вернулась из Питера. Ела в пафосном кафе в книжном магазине, с видом на Казанский. Так вот, посадили у окна, принесли не то, извинились, поменяли, все с улыбкой и максимально дружелюбно. И да, без вина 1500 рублей. А потом вечером зашла в кондитерские «Норд». Пока решила туда больше не ходить. Максимально ужасно в местах близ Дворцовой. Вот там категорически нельзя даже чай пить», — отметила одна туристка.

«Мы в декабре с петербуржцами гуляли. Бронировали как полагается. Через полтора часа на выход, бесцеремонно. Следующая бронь», — вспомнил другой.

В ответ понаехавшим москвичам жители Петербурга напомнили, что при поисках ресторанов в нашем городе нужно в первую очередь забыть три топонима: Невский, Итальянская и Рубинштейна.



«В городе огромное количество классных и вкусных мест со смешными по московским меркам ценами. При этом с качественным интерьером и сервисом. Но там нет гламура. Что часто для инстаграмщиков трагедия. Многие не вкусно поесть и пообщаться приходят, а селфиться», — намекнули петербуржцы.

«Москвичи по привычке стремятся в места, где куча народа, очень дорого и совершенно невкусно, где сидишь в окружении Гуччи и филлеров. В Питере полно самобытных мест, мы тут иногда с удивлением смотрим, что заказывают и едят москвичи. Вот суши ваши, например, мы б за еду не сочли, благо куча мест, где огромные вкуснейшие суши с кучей рыбы», — поддержали другие.

«Стоит помнить, что Питер — пивная столица. Здесь в каждом подвале на два столика 50 кранов, 10 из них редкие. У нас куча бельгиек с приличной едой и напитками, куча английских пабов. И еще. Питер — столица в том числе тусовочная. Только не в нынешнем понимании, а в том. У нас полно мест, работающих с 94–96-го годов, это портал в нищую милую юность. Не надо ничего бронировать, не надо ни за чем гоняться. Надо выйти и пойти куда глаза глядят. Все, что нужно, на пути попадется. Да и бархоппинг — чисто питерское развлечение», — отметили четвертые.



«Проблема москвичей в том, что они ищут ужин по московскому ценнику. А надо дешевле. Чтобы 1к на человека выходило. Высокая кухня и правда не очень. Ну и естественно, туристических троп не надо держаться. На Невском так себе. А вот на Некрасова, Кирочной, Петре и Ваське весьма хорошо. Шавухи тоже в основе испортились, а вот мастер Нидал из Ирана на Апраксином, 4, до сих пор делает ту самую шаву, благодаря которой победил когда-то на телешоу», — резюмировали петербуржцы.

«Может, схлынет поток туристов-гурманов, просиживающих штаны в ресторанах. Сидите себе уютненько дома, а мы уж как-нибудь сами со своими недостатками смиримся», — отреагировали на критику другие.

«Не нужно ехать в Питер ни в коем случае! Тут очень плохой климат, страшно злые люди и * (так себе) рестораны. Про бары я вообще молчу. Цены на шаверму как в Швейцарии. Корюшка — мелочь сплошная. Да и тоска глухая. Посмотреть тут нечего. А, да — море не чёрное».

Насоветовали и много конкретных мест. Полная ветка диалога доступна в посте Алены Владимирской.



«Фонтанка» хотела расспросить Владимирскую на тему ее любимых московских заведений и резкой реакции на её пост в Петербурге, но она сказала, что высказала все, что хотела, и сказать ей больше нечего. Для тех, кто хочет прикоснуться не просто к модным заведениям, а к настоящей истории, «Фонтанка» вооружилась телефонным справочником 1980 года и составила гид по знаковым и типичным заведениям, сохранившим вывески, интерьеры, а где-то даже атмосферу Ленинграда. О том, кто ходил в советский «Мулен-Руж», что было для ленинградцев аналогом ресторана «Икеа», в каких ресторанах собирался цвет «бандитского Петербурга», — читайте в нашей подборке уцелевших заведений ленинградского общепита.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

По данным исследования Tranio, Петербург обгоняет Москву по количеству заведений общепита на 100 тысяч жителей: 157 против 101. Но предсказуемо отстает в абсолютном их числе — 8471 против 12 452. А вот питейных заведений, то есть баров и пабов, в Северной столице больше, чем в Москве, кроме того, в городе на Неве самая высокая в Европе доля фастфуда — 28%.

