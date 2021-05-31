Россия продлит ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом 31 мая вечером сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.



О продлении запрета сообщалось и ранее, однако назывались две даты — 21 июня или 1 июля. При этом оперштаб решил со 2 июня возобновить авиасообщение с Великобританией: рейсы Москва-Лондон будут летать три раза в неделю. Также с 10 июня открывается авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и железнодорожное — с Белоруссией. С того же числа будет увеличено количество авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией.