Дом страхового общества «Россия» (окончание) на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Собственники дома страхового общества «Россия» опасаются, что в любую минуту пол может уйти у них из-под ног. В ходе ремонта снесены перекрытия между двумя этажами и теперь соседи сверху и снизу могут здороваться друг с другом сквозь проем. Смольный просит собственника устранить нарушения до октября, а КГИОП требует восстановить все утраченное. Ситуация, по словам жителей, требует вмешательства уже сейчас, но бизнес просит их не паниковать и не «раскачивать лодку» перед выборами.

Здание по Моховой, 27–29, построено в конце позапрошлого века и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. С начала года на втором этаже четырехэтажного дома ведутся работы по обустройству студий, которые создают угрозу для всего дома, рассказала «Фонтанке» председатель ТСЖ дома Валентина Прядун.



По ее словам, инвестиционная компания «Доминвест» приобрела в доме-памятнике квартиры №34 и №70. Внушительная площадь — почти в 700 «квадратов» разбивается теперь там на студии. «В квартире №70 теперь не один, а — 16 собственников, которым продали будущие квартиры. Площадь была распродана по долям», — утверждает Прядун. Как отмечает женщина, в процессе работ там также была разобрана историческая печь и ванная.

«Разрушение стояков системы канализации и водоснабжения произошло из-за строительных работ капитального характера и демонтажа несущей стены. Так как это студии, идет перепланировка инженерных систем, в том числе мокрых зон, происходит и увеличение электропотребления. В связи с отсутствием проекта, его согласования, данное приспособление под квартиры студии — это ущерб для инженерных систем и конструкций дома. Действия представляют опасность для безопасности жизни и здоровья граждан, целостности конструкций здания, кирпичной кладки и несущих перекрытий», — утверждает председатель ТСЖ.



Жители опасаются и за культурную составляющую. В результате работ, по их словам, город начал терять наследие — лепнину Леонтия Бенуа, находящуюся в помещении 30Н, собственником которого, согласно данным комитета имущественных отношений, является Петербург.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться







Из-за активных работ ТСЖ обратилось в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников и районную администрацию с требованием провести проверку. Она состоялась 15 апреля. В акте обследования, который есть в распоряжении «Фонтанки», администрация района пришла к выводу — демонтировано санитарное и газовое оборудование, в капитальной стене установлен оконный проем, смонтированы новые перегородки, в капитальной стене расширен проем, разобран ряд перегородок, перенесен дверной проем. Список изменений не короткий. Заключение — необходимо выполнить обследование несущих конструкций.

Жители утверждают, что «Доминвест» не только не начал устранять нарушения, но и продолжает работы «капитального характера». Как только за чиновниками захлопнулась дверь, предприниматели, по словам жителей, демонтировали перегородки и опорные балки. Неожиданностью для собственников квартирой выше стала дырка в полу. «Они сами в своей квартире намерены сделать ремонт, поэтому там не живут, у них уже есть все согласования. В один момент они обнаружили у себя в квартире дырку, где повис стояк, это место, где раньше была стена у соседей снизу, в 70-й квартире», — утверждает председатель ТСЖ. Сами жильцы пострадавшей квартиры отказались говорить с журналистами.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться







Согласно сайту «Доминвеста», в доме у компании продано четыре студии. Их метраж от 16,50 до 25,46 кв. м. Пока свободна самая большая студия № 1 (31,48 кв. м), которую предлагают купить за 5,3 млн рублей. По данным СПАРК, генеральным директором компании, зарегистрированной в 2019 году, является Роман Бардамов. В марте организация внесла недостоверные сведения об адресе в Единый государственный реестр юридических лиц. Тогда же у «Доминвеста» были приостановлены операции по счетам из-за непредставления налоговой декларации.

Телефоны на сайте компании рабочие, но понимание делового этикета своеобразное. Корреспондента «Фонтанки» связали с неким Антоном, который назвался представителем компании, а фамилию свою предпочел оставить в тайне. По словам «представителя», нарушения, о которых идет речь, касаются незначительных вещей и здоровью граждан не угрожают. Он добавил, что требования чиновников уже находятся в проработке и в ближайшее время будут исполнены.

«Когда мы купили квартиру, оттуда уже забрали плиту и ванную, а последняя есть на плане. Вот и приходит администрация и говорит, тут незаконная перепланировка. Мы находимся в процессе решения данного вопроса», — сказал Антон. Он утверждает, что в квартире не осуществляется демонтаж несущих конструкций, а проект изменений в настоящий момент проходит согласование: «Процесс это небыстрый, но у нас идет пока ремонтная подготовка. Если мы видим, что какие-то перекрытия ветхие и могут обвалиться, мы их меняем на более современные материалы».



Возможность поприветствовать соседей через проем в потолке, по его словам, появилась из-за смены стояков — якобы сотрудники ЖКС меняли коммуникации и, чтобы добраться из подвала до крыши и проложить трубы, им пришлось «проделать дырки».

«Стояк новый, это видно на фото. Ни о каких снесенных стенах в данном месте не идет речи. Много шума из ничего. ТСЖ и ЖКС ничего не делают для дома и нам не дают. Мы выступаем реноваторами этого дома. У нас подъезд в ужасном состоянии, трубы разорванные, мы просим это все заменить, даже сами предлагаем сделать за свой счет цивилизованный подъезд, но нет, нам во всем отказывают. Вместо того, чтобы заняться состоянием общедомового имущества и привести все в порядок, они зовут СМИ и говорят, какие мы плохие. В первую очередь, нужно смотреть на себя», — добавил он.

«Представитель компании» убежден, что председатель ТСЖ устраивает своего рода саботаж перед выборами, чтобы «очернить происходящие в стране положительные изменения». «Эта та ситуация, когда люди раскачивают лодку, чтобы как-то влиять на электорат», — сказал он.



В обслуживающей дом управляющей компании «РЭО Наш Дом» не согласны с претензиями Антона. Как говорит главный специалист Максим Гаврилов, коммуникации по этому адресу были заменены в начале весны, а повреждены как раз в результате сноса стены. «До ремонта в 70-й квартире стояк был абсолютно новый и отлично функционировал. В конце апреля, во время ремонта в 70-й квартире была демонтирована стена, к которой крепился стояк. Сломали не только стену, но и разрушили перекрытия между вторым и третьим этажом», — утверждает он.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться







Инженер добавил, что в настоящий момент стояк отключен. Так как на третьем этаже никто не проживает, коммуникации им не требуются, а вот четвертый этаж остался без холодной и горячей воды и, «соответственно, без канализации».

В единой системе электронного документооборота, по сведениям КГИОП, отсутствуют данные о выдаче задания и разрешения, согласования проектной документации на проведение работ по приспособлению квартиры 70 под современное использование.

«По фактам выявленных нарушений КГИОП проводится работа по привлечению собственников квартир 34 и 70 к административной ответственности, а также понуждению в установленном законом порядке выполнить работы по сохранению объектов в границах квартир в соответствие с согласованной с КГИОП проектной документацией», — сказали в комитете, уточнив, что сейчас на рассмотрении находится проектная документация на приспособление для современного использования квартиры 34.



Районная администрация направила уведомление в адрес собственника о приведении помещения в прежнее состояние, либо предоставить утвержденную разрешительную документацию до 15 октября 2021 года. «По факту выявленной незаконной перепланировки направлен пакет документов в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер к собственнику по факту административного правонарушения. Управляющая компания имеет право уведомить собственника об остановке незаконных работ, в том числе в судебном порядке», — сообщили нашему изданию там.

Но до октября, по словам жителей, перекрытия в проблемном подъезде, могут сложиться как карточный домик. В Смольном успокоили, и заверили, что со своей стороны делают все, чтобы ситуация разрешилась быстрее. Район формирует два обращения. Одно будет повторно направлено в ГЖИ, второе — в КГИОП. Чиновники требуют принять административные действия в отношении не только собственника, но и проверить работу ТСЖ.

В ГЖИ «Фонтанке» подтвердили, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении собственника, а КГИОП уже летом намерен прийти с проверкой в квартиру 70. «Собственникам квартиры выдано предписание о приостановке работ до момента получения письменного разрешения комитета на производство работ. Проверка исполнения предписания запланирована на 3 июля», — добавили в комитете.

Как оказалось, нарушение межэтажных перекрытий является порчей общедомового имущества, а ответственность за его содержание полностью несет ТСЖ как управляющая компания. Поэтому самой Прядун, которая и забила тревогу о разрушении дома, также может «достаться».

«По имеющейся информации, на данный момент ТСЖ ничего не предпринимает в отношении собственника, где проходит несанкционированная перепланировка. На данный момент администрация использовала все компетенции в рамках своей деятельности. Мы будем просить коллег из профильных ведомств и комитетов подключиться к вопросу, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию», — добавили в районе.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

