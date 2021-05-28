Дерзкое ограбление салона сотовой связи произошло в Красногвардейском районе Петербурга вечером 28 мая. Неизвестный в маске уверенным движением руки разбил витрину и забрал несколько смартфонов, не ожидая, что встретит сопротивление со стороны хрупкой сотрудницы магазина.
По данным «Фонтанки», инцидент произошёл на Заневском проспекте. Как видно в видеозаписи, которая оказалась в распоряжении издания, мужчина, лицо которого было прикрыто маской, зашёл в салон и бодро направился в сторону витрины. Увидев его, молодая сотрудница поспешила надеть средство индивидуальной защиты, видимо, планируя обслужить клиента. Но, как оказалось, делать покупки он не собирался.
Уверенным движением руки посетитель разбил стекло и взял с полки несколько смартфонов. Наблюдавшая за происходящим продавщица не растерялась и бросилась запирать дверь, чтобы он не смог сбежать. Ей удалось повернуть ключ до того, как он добрался до выхода. Однако этим всё не ограничилось: между ними началась борьба. В итоге победил тот, кто был сильнее и проворнее — грабитель.
По информации нашего издания, по указанному адресу работает следственно-оперативная группа, а также кинологи. Последних пригласили, так как предполагаемый преступник обронил на месте происшествия головной убор — кепку.