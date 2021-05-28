Авария произошла на Полевой улице в Металлострое в сторону Железнодорожной улицы. На записи с камеры видно, как водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и задел легковую машину, следовавшую до этого перед ним, и встречную маршрутку, которая в этот момент проезжала мимо. После этого «Ладу» понесло вправо, и она врезалась в припаркованную у края дороги «Шкоду». От удара отечественную машину отбросило на середину проезжей части, развернув на 180 градусов.
В результате аварии ВАЗ-2114 сильно покорежило с пассажирской стороны. Как стало известно «Фонтанке», на переднем сиденье машины зажало 4-летнего мальчика, его деблокировали спасатели. Ребёнка госпитализировали с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Ранее сообщалось, что у него ушибы. 23-летний водитель «Лады» от госпитализации отказался.
На кадрах с места ДТП видно, что на «Ладе» установлены разные номера: спереди областной, сзади петербургский.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказали, что первыми на месте ДТП оказались проезжавшие мимо сотрудники ФСИН. «ФСИН проезжали сразу после ДТП, первые на месте оказались, машину начали ковырять и пассажиров проверять, потом уже службы подъехали», — пишет Кирилл.