Авария произошла на Полевой улице в Металлострое в сторону Железнодорожной улицы. На записи с камеры видно, как водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и задел легковую машину, следовавшую до этого перед ним, и встречную маршрутку, которая в этот момент проезжала мимо. После этого «Ладу» понесло вправо, и она врезалась в припаркованную у края дороги «Шкоду». От удара отечественную машину отбросило на середину проезжей части, развернув на 180 градусов.

