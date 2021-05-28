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Маневры ВАЗа с ребенком, собравшего две машины и автобус в Металлострое, попали на видео

Стали известны подробности массовой аварии в Петербурге, где пострадал ребенок

Массовая авария в Колпинском районе Петербурга, где днем 28 мая пострадал ребенок, попала в объектив камеры наблюдения. Водитель ВАЗа пытался проскочить между встречным транспортом и «причалил» в припаркованную машину.

Авария произошла на Полевой улице в Металлострое в сторону Железнодорожной улицы. На записи с камеры видно, как водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и задел легковую машину, следовавшую до этого перед ним, и встречную маршрутку, которая в этот момент проезжала мимо. После этого «Ладу» понесло вправо, и она врезалась в припаркованную у края дороги «Шкоду». От удара отечественную машину отбросило на середину проезжей части, развернув на 180 градусов.

В результате аварии ВАЗ-2114 сильно покорежило с пассажирской стороны. Как стало известно «Фонтанке», на переднем сиденье машины зажало 4-летнего мальчика, его деблокировали спасатели. Ребёнка госпитализировали с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Ранее сообщалось, что у него ушибы. 23-летний водитель «Лады» от госпитализации отказался.

На кадрах с места ДТП видно, что на «Ладе» установлены разные номера: спереди областной, сзади петербургский.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказали, что первыми на месте ДТП оказались проезжавшие мимо сотрудники ФСИН. «ФСИН проезжали сразу после ДТП, первые на месте оказались, машину начали ковырять и пассажиров проверять, потом уже службы подъехали», — пишет Кирилл.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Abu-Denis
Этот 23летний, видимо, под наркотиками был. Иначе не объяснить выезд на встречку прямо в ножницы между обгоняемой машиной и встречным автобусом.
Alex000
Вообще офигенчик.
Куда он рванул, в принципе?
Бухой или без глаз?
126745288
мда... попали владельцы... считай в помойку хозяин шкоды миллион выбросил. с этого товарища ничего будет не содрать. кредиты, гора детей, вторая жена на сносях... будет платить по 500 рублей в месяц...
удивительные законы. камер на каждом перекрестке, а выявить фальшивые номера не могут.
сажают за чих, а обязать наличие осаги не могут... вот и живем как в сказке.
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