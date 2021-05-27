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Мишустин о принудительной посадке самолета в Минске: Мы призываем не политизировать ситуацию

Россия поддерживает белорусскую позицию о необходимости проведения международного расследования в открытом формате по инциденту с самолётом Ryanair в Минске и призывает его не политизировать. Об этом 27 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, российские власти «однозначно выступают против односторонних санкций и диктата на международной арене». «Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Минске», — отметил он в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.

Мишустин также добавил, что Россия «поддерживает позицию белорусских партнёров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей».

Инцидент с самолётом Ryanair, о котором идёт речь, произошёл 23 мая. Рейс из Греции в Литву был принудительно посажен в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Благодаря этому местные власти смогли задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его девушку, россиянку Софью Сапегу. СМИ удалось выяснить, в чём их подозревают. К Сапеге уже пять дней не могут попасть адвокаты.

После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией. Вскоре также возникли проблемы с полётами из ЕС в Россию: Air France и Austria Airlines были вынуждены отменить рейсы из Парижа и Вены в Москву из-за отсутствия согласования со стороны РФ.

РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что власти планируют дать разрешения, но принятие решения затягивается, потому что «потребовалась проработка обновлённых маршрутов для авиалайнеров» из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

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Комментарии (11)

265869937
" не политизировать ", это как повесить в туалете табличку с просьбой "не с*ать". Сиатуция изначально политизирована целиком и полностью.
Boris_93*1
" не политизировать" (с) ? , снова " это другое" (с) ? ну , ежели "это" понимать соответственно запаху - всё сходится :)
piterez
Мишустин путается в показаниях, не понимая, где причина и где следствие.... Про диктат с Запада нам очень было интересно услышать, когда у самих только диктат и правит... У меня складывается такое ощущение. что руководство нашей горемычной страны может говорить и языком оппозиции, когда его прижимают, а когда надо могут и гегемона вытащить... Только вот последовательности в действиях уже не прослеживается. Теперь даже батька уже научился бударажить мировое сообщество своими выходками - путинская школа!
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