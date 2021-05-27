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Air France отменила третий рейс в Москву подряд из-за отказа России в выдаче разрешения. Причина — маршрут в облёт Белоруссии

Французская авиакомпания Air France вынуждена была снова отменить рейс из Парижа в Москву. Полёт, запланированный на 28 мая, не состоится — российские авиационные власти отказались одобрить план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом 27 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

Первый рейс в Россию после инцидента с самолётом Ryanair в Минске был отменён в среду, 26 мая. Его перенесли на четверг, однако и сегодня вылететь не удалось — Россия так и не согласовала маршрут.

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В четверг, 27 мая, отказ получила и авиакомпания Austrian Airlines, которая также намеревалась лететь из Вены в Москву. Власти Австрии выразили непонимание.

Росавиация спустя сутки на запрос «Фонтанки» не ответила.

Ранее AirFrance перестала летать над Белоруссией после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Информация о бомбе не подтвердилась, зато прямо в аэропорту силовики Белоруссии задержали основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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Комментарии (24)

Pilat
Буки еще не подвезли.
263836471
Эти "половецкие пляски" ещё выйдут боком нашим российским авиапассажирам! Ладно, если бы помощь оказывалась "надёжному другу", а то ведь это известный флюгер!
Boris_93*1
благовидный предлог то найдут для причины отказа в согласовании , ( типа эшэлон занят был ) , а вот если "закусятся" тягаться в ресурсах - или "занавес" населению с повышением налогов или аргумент для закрытия :) хитинового проекта
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