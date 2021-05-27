Французская авиакомпания Air France вынуждена была снова отменить рейс из Парижа в Москву. Полёт, запланированный на 28 мая, не состоится — российские авиационные власти отказались одобрить план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом 27 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.



Первый рейс в Россию после инцидента с самолётом Ryanair в Минске был отменён в среду, 26 мая. Его перенесли на четверг, однако и сегодня вылететь не удалось — Россия так и не согласовала маршрут.