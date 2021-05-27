Австрия удивилась решению России отказать в приёме рейса, избегающего полёта над Белоруссией

В Австрии не поняли решение российских властей не согласовывать запланированный на четверг рейс авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает 27 мая «Интерфакс» со ссылкой на представителя австрийского МИДа.



«Российская реакция для нас совершенно непонятна. Со стороны МИД Австрии об этом уже сообщили российскому послу. Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России», — приводит издание слова собеседника.

Помимо рейса авиакомпании Austrian Airlines, днём ранее из-за отсутствия разрешения России сорвался рейс Air France.