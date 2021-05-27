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Австрия удивилась решению России отказать в приёме рейса, избегающего полёта над Белоруссией

В Австрии не поняли решение российских властей не согласовывать запланированный на четверг рейс авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает 27 мая «Интерфакс» со ссылкой на представителя австрийского МИДа.

«Российская реакция для нас совершенно непонятна. Со стороны МИД Австрии об этом уже сообщили российскому послу. Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России», — приводит издание слова собеседника.

Помимо рейса авиакомпании Austrian Airlines, днём ранее из-за отсутствия разрешения России сорвался рейс Air France.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (8)

mixrju
Мне не понятно желание Австрии изменить воздушный коридор для полёта в Россию без веских на то причин. Судя по ситуации, российские власти этого тоже не понимаю.
И с чего вдруг Австрия решила, что заявления австрийского посла для этого достаточно?
Существует согласованный воздушный коридор, "Австрийским Авиалиниям" никто не мешает продолжать им пользоваться.
265997000
Давайте ещё с Австрией посремся. И будем сидеть в сраной рашке не вылезая
Trurl
Наивные австрияки! Нашли чему удивляться! Белорусский людоед с нашим - близнецы - братья....
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