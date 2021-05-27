Россия не пустила ещё один рейс в облёт Белоруссии. Сорвался полёт Austrian Airlines из Вены

РФ не выдала разрешения на вход в воздушное пространство Austrian Airlines, самолёт которой должен был лететь в российскую столицу, избегая Белоруссии.

«Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии», — сообщает 27 мая ТАСС.

В австрийской компании уточнили, что российские власти не выдали разрешение, поэтому рейс был отменен.