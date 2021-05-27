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Россия не пустила ещё один рейс в облёт Белоруссии. Сорвался полёт Austrian Airlines из Вены

Austrian Airlines отменила рейс Вена — Москва, не получив разрешения от России

РФ не выдала разрешения на вход в воздушное пространство Austrian Airlines, самолёт которой должен был лететь в российскую столицу, избегая Белоруссии.

«Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии», — сообщает 27 мая ТАСС.

В австрийской компании уточнили, что российские власти не выдали разрешение, поэтому рейс был отменен.

Кроме того, накануне французская AirFrance не получила разрешения на заход в воздушное пространство РФ, так как изменила маршрут так, чтобы облететь Белоруссию. В AirFrance при этом заверили, что полёты из Парижа в Москву пока остаются в расписании, хотя перенесённый на четверг, 27 мая, рейс так и не состоялся.

«Фонтанка» направила запрос в Росавиацию.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (20)

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.... говорят, американские.... "ИДИОТЫ" (c) свидетелей секты - "это другое", после 11 сентября могут и сбить ))) .... если не по маршруту и не согласовано, и пофиг сколько там на борту пассажиров.
Arkos
Абсолютно правильно. Существуют правила полетов.
В заявке указывается точный маршрут, эшелон, скорость и т.д.
Заявка подается заранее.
Когда будут заявки будут и разрешения.
А то вдруг заспешили... исполнять рекомендации .
dedmoroz_5e4d8827384c2
нормально, рабочие моменты/
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