Адвокат добрался до белоруса Протасевича, россиянка Сапега остается без защитника пятый день

Адвоката задержанного в Белоруссии экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича допустили к его подзащитному. Об этом адвокат Инесса Оленская сообщила вечером 27 мая изданию БелаПАН.



По ее словам, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего». Из-за подписки о неразглашении это единственное, что смогла рассказать Оленская. Тем временем уже пятый день адвокаты не могут добраться до подруги Протасевича, 23-летней россиянки Софии Сапеги. «Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ мне также не удалось посетить Софью», — рассказал защитник Александр Филанович РБК. Накануне он также говорил, что его не пустили из-за очередей. Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что задержание россиянки «это суверенное право» Белоруссии.

