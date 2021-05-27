FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Адвокат добрался до белоруса Протасевича, россиянка Сапега остается без защитника пятый день

Адвоката задержанного в Белоруссии экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича допустили к его подзащитному. Об этом адвокат Инесса Оленская сообщила вечером 27 мая изданию БелаПАН.

По ее словам, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего». Из-за подписки о неразглашении это единственное, что смогла рассказать Оленская. Тем временем уже пятый день адвокаты не могут добраться до подруги Протасевича, 23-летней россиянки Софии Сапеги. «Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ мне также не удалось посетить Софью», — рассказал защитник Александр Филанович РБК. Накануне он также говорил, что его не пустили из-за очередей. Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что задержание россиянки «это суверенное право» Белоруссии.

По данным BBC, гражданку России, 23-летнюю Софью Сапегу, в Белоруссии считают подозреваемой в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси).

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.
Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.
В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kоt-obormot
вторй сорт, не брак - сказал Лукаш. Придержим для очередного выклянчивания безвозвратного миллиарда у граждан Российской Федерации.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний