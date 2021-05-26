Лукашенко о задержании россиянки: «Это наше суверенное право»

У задержанной в минском аэропорту после экстренной посадки самолета россиянки Софии Сапега есть вид на жительство в Белоруссии. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.
«То, что мы его, гражданина Беларуси (Романа Протасевича — прим. ред.), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право», — сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
Белорусский лидер также пообещал, что «за свои преступления каждый ответит по закону». «Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом — дело времени», — подытожил Лукашенко.
Отметим, к россиянке Сапеге уже четыре дня не могут попасть адвокаты. Она содержится под стражей с 23 мая.