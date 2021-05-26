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Лукашенко о задержании россиянки: «Это наше суверенное право»

У задержанной в минском аэропорту после экстренной посадки самолета россиянки Софии Сапега есть вид на жительство в Белоруссии. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

«То, что мы его, гражданина Беларуси (Романа Протасевича — прим. ред.), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право», — сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Белорусский лидер также пообещал, что «за свои преступления каждый ответит по закону». «Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом — дело времени», — подытожил Лукашенко.

Отметим, к россиянке Сапеге уже четыре дня не могут попасть адвокаты. Она содержится под стражей с 23 мая.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.
Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.
В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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Комментарии (6)

MAGDANOZA
Узурпатор говорит о суверенном праве.
***_555
Стульчик-то выбирать пора. Так что поаккуратнее на РФ вякать ему надо.
AndrewBarsik
Раньше только США российских хакеров и торговцев оружием ловили за рубежом и сажали в свои тюрьмы, что вызывало робкие возражения российского МИДа. А теперь уже и братская Беларусь наших граждан отлавливает как энтомолог бабочек и сажает на шпилечку. МИД трусливо молчит. Есть ещё кто-то, кто надеется, что его Родина его защитит?
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