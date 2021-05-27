Фронтмен Animal ДжаZ дал интервью Дудю и вспомнил, как создавал «Три полоски»

Фронтмен петербургской группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий дал интервью Юрию Дудю. Выпуск 27 мая появился на YouTube-канале шоу «ВДудь».
Передача частично снималась в бразильском городе Сан-Паулу, который называют мировой столицей граффити. Лидер Animal ДжаZ провел блогеру небольшую экскурсию — ведь сам он около десяти лет исследует уличное искусство и ведёт в Instagram профиль, посвящённый этой теме. Первоначально Красовицкого в граффити привлекла его недоступность: сам музыкант совершенно не дружит с красками. «Как курица лапой. Рисую профиль человека, а всё время почему-то получается профиль Сталина», — пошутил он.
Говорили и о музыке. В интервью артист вспомнил, как в 2007 году создавалась одна из самых популярных песен Animal ДжаZ «Три полоски» — в ту пору он был сильно влюблен в 16-летнюю девушку.
«Это было настолько сильное чувство, что я смог передать в строчках ощущение какой‑то чистоты, надежды только что вышедшего из школы. У тебя впереди безбрежная жизнь, лето, какие‑то вступительные экзамены. Вот это ощущение я смог от неё подцепить и смог выразить в строчках».
Красовицкий не согласен с теми, кто называет Animal ДжаZ «группой одного хита» — он предположил, что считающие так просто не знакомы с творчеством коллектива. Также фронтмен рассказал, что его второй музыкальный проект — группа Zero People — появился, когда ему захотелось «обратно спуститься в подвалы и почувствовать ощущение свободы», начать с нуля, без того, чтобы «идти по накатанной» с отчётливым видением будущего.
Среди прочего музыкант рассказал о моментах депрессии в своей жизни. Он упомянул, что один из самых тяжёлых периодов в его жизни случился незадолго до прихода в музыку, в 1996–1997 годах:
«Между социологией (исполнитель учился на факультете социологии СПбГУ. — Прим. ред.) и музыкой был чёрный период — где-то полтора-два года, — когда человек существует без смысла жизни, при этом понимая, что он подвешен, что ножки болтаются, вокруг чернота нарастает, и непонятно, куда идти и что делать».
По словам Красовицкого, второй раз так тяжело ему было в 2014 году, после расставания с певицей МакSим. Как пояснил музыкант, тогда «слом личной жизни был очень болезненным».
Петербургская группа Animal ДжаZ на сцене с 2000 года. В 2019 году коллектив выпустил десятый альбом «Время любить», а в мае 2021 года стала доступна акустическая версия пластинки.
Над сайд-проектом Zero People, существующим с 2011 года, кроме Александра Красовицкого работает музыкант Александр Заранкин. В августе 2020 года исполнители сняли кавер на песню ДДТ «Я получил эту роль» на сцене сгоревшего Академического театра драмы во Владимире.