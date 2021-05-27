Фронтмен Animal ДжаZ дал интервью Дудю и вспомнил, как создавал «Три полоски»

Передача частично снималась в бразильском городе Сан-Паулу, который называют мировой столицей граффити. Лидер Animal ДжаZ провел блогеру небольшую экскурсию — ведь сам он около десяти лет исследует уличное искусство и ведёт в Instagram профиль, посвящённый этой теме. Первоначально Красовицкого в граффити привлекла его недоступность: сам музыкант совершенно не дружит с красками. «Как курица лапой. Рисую профиль человека, а всё время почему-то получается профиль Сталина», — пошутил он.

Говорили и о музыке. В интервью артист вспомнил, как в 2007 году создавалась одна из самых популярных песен Animal ДжаZ «Три полоски» — в ту пору он был сильно влюблен в 16-летнюю девушку.



«Это было настолько сильное чувство, что я смог передать в строчках ощущение какой‑то чистоты, надежды только что вышедшего из школы. У тебя впереди безбрежная жизнь, лето, какие‑то вступительные экзамены. Вот это ощущение я смог от неё подцепить и смог выразить в строчках».



Красовицкий не согласен с теми, кто называет Animal ДжаZ «группой одного хита» — он предположил, что считающие так просто не знакомы с творчеством коллектива. Также фронтмен рассказал, что его второй музыкальный проект — группа Zero People — появился, когда ему захотелось «обратно спуститься в подвалы и почувствовать ощущение свободы», начать с нуля, без того, чтобы «идти по накатанной» с отчётливым видением будущего.



Среди прочего музыкант рассказал о моментах депрессии в своей жизни. Он упомянул, что один из самых тяжёлых периодов в его жизни случился незадолго до прихода в музыку, в 1996–1997 годах:

