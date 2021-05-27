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Водителя «ГАЗели», сбившего на «зебре» в Колпино мать с 5-летней дочерью, отправили в колонию-поселение

Суд вынес приговор водителю, сбившему женщину с ребенком в Петербурге

Скриншот видео «Фонтанки.ру»
Скриншот видео «Фонтанки.ру»
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Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю фургона, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Колпино летом 2020 года и уехал. Пятилетняя девочка получила в ДТП тяжелые травмы.

Как сообщает 27 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло около 12:50 9 августа на пересечении Финляндской улицы и улицы Братьев Радченко. Подсудимый, управляя технически исправной грузовой «ГАЗелью», двигался по Финляндской от улицы Веры Слуцкой в сторону Фидерной улицы и на перекрестке стал поворачивать налево на Братьев Радченко по зеленому сигналу светофора. Скорость фургона в этот момент составляла порядка 2–10 км/ч.

В этот момент проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый пересекала женщина с 5-летней дочерью. Автомобилист не остановился, чтобы пропустить пешеходов, и сбил их. Момент наезда попал на видео. После этого водитель уехал с места ДТП, не сообщив о произошедшем в полицию и скорую. Позже мужчина вернулся и сдался полицейским сам, пояснив, что ездил с пострадавшими в больницу. В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы, ее мать — травмы средней тяжести.

Суд установил, что водитель ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину мужчина признал, раскаялся и частично возместил моральный вред. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также суд взыскал с мужчины 180 000 рублей в пользу законного представителя пострадавшей девочки в счет компенсации морального вреда.

Скриншот видео «Фонтанки.ру»
Скриншот видео «Фонтанки.ру»

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Комментарии (3)

Karl111
на курорт отправили за наш счет. позор
DEMOMON
Как там пострадавшие?
мухомор
он не сбил пешеходов.
он переехал их.
девочку обеими осями раздавил.
чудо что вообще что выжила.
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