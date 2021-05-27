Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю фургона, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Колпино летом 2020 года и уехал. Пятилетняя девочка получила в ДТП тяжелые травмы.
Как сообщает 27 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло около 12:50 9 августа на пересечении Финляндской улицы и улицы Братьев Радченко. Подсудимый, управляя технически исправной грузовой «ГАЗелью», двигался по Финляндской от улицы Веры Слуцкой в сторону Фидерной улицы и на перекрестке стал поворачивать налево на Братьев Радченко по зеленому сигналу светофора. Скорость фургона в этот момент составляла порядка 2–10 км/ч.
В этот момент проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый пересекала женщина с 5-летней дочерью. Автомобилист не остановился, чтобы пропустить пешеходов, и сбил их. Момент наезда попал на видео. После этого водитель уехал с места ДТП, не сообщив о произошедшем в полицию и скорую. Позже мужчина вернулся и сдался полицейским сам, пояснив, что ездил с пострадавшими в больницу. В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы, ее мать — травмы средней тяжести.
Суд установил, что водитель ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину мужчина признал, раскаялся и частично возместил моральный вред. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также суд взыскал с мужчины 180 000 рублей в пользу законного представителя пострадавшей девочки в счет компенсации морального вреда.