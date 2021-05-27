Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю фургона, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Колпино летом 2020 года и уехал. Пятилетняя девочка получила в ДТП тяжелые травмы.

Как сообщает 27 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло около 12:50 9 августа на пересечении Финляндской улицы и улицы Братьев Радченко. Подсудимый, управляя технически исправной грузовой «ГАЗелью», двигался по Финляндской от улицы Веры Слуцкой в сторону Фидерной улицы и на перекрестке стал поворачивать налево на Братьев Радченко по зеленому сигналу светофора. Скорость фургона в этот момент составляла порядка 2–10 км/ч.