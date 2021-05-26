Торопливый водитель автомобиля прилетел в маршрутку в Московском районе Петербурга днем 26 мая. Манеру его езды, предшествовавшую аварии, заснял очевидец.
Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей, ДТП произошло около 14 часов на проспекте Космонавтов. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 «играл в шашки» на дороге, резко объезжая другие машины, в том числе машину реанимации, то справа, то слева. На одном из перекрестков он решил обойти всех по крайнему правому ряду — и врезался сзади в маршрутку на пешеходном переходе.
О пострадавших не сообщается.