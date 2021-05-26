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«Короткую историю пилота на ВАЗе» на проспекте Космонавтов показали в поучительном «таймлапсе»

Водитель «Лады» обгонял машины и врезался в маршрутку в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15138837" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Торопливый водитель автомобиля прилетел в маршрутку в Московском районе Петербурга днем 26 мая. Манеру его езды, предшествовавшую аварии, заснял очевидец.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей, ДТП произошло около 14 часов на проспекте Космонавтов. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 «играл в шашки» на дороге, резко объезжая другие машины, в том числе машину реанимации, то справа, то слева. На одном из перекрестков он решил обойти всех по крайнему правому ряду — и врезался сзади в маршрутку на пешеходном переходе.

О пострадавших не сообщается.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15138837" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Olen
Гонщег так торопился, что даже есть полдня свободных на ожидание инспекторов ГИБДД )))
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