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Ленина-панка авторства Бэнкси продали с молотка

Картину Бэнкси, на которой нарисован Ленин в образе панка — с ирокезом и серьгой в ухе, — продали на торгах в Гонконге за 960 тысяч долларов. О закрытии сделки 25 мая сообщается на сайте аукционного дома Сhristie’s.

Фото: скриншот сайта christies.com
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«Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство пребывающим в комфорте» — такая авторская надпись сопровождает лот.

Рядом с головой Ленина изображена красная мишень. Картину художник назвал Lenin in Sight, что можно перевести как «Ленин на виду». Она была создана в 2004 году.

Бэнкси неоднократно обращался к образу вождя. На одной из его работ Ленин катается на роликах с логотипом известной фирмы по производству спортивной одежды.

На аукционе в Гонконге накануне были проданы ещё две работы знаменитого художника: полотно Sale ends today («Распродажа завершается сегодня») ушло с молотка за шесть миллионов долларов, а работу под названием Hummingbird («Колибри») приобрели за два миллиона долларов.

Фото: скриншот сайта christies.com

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