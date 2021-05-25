Поступай как надо. Какой будет приемная кампания — 2021 в Петербурге

— Порядок приема на второй пандемийный год несколько поменялся: на усмотрение вузов оставили вопросы по процедуре вступительных экзаменов, по подаче заявлений, добавили поступающим возможность выбора минимум из двух профильных предметов для сдачи ЕГЭ, — пояснил Сергей Вихман , начальник управления по приему Санкт-Петербургского государственного технологического института . — В связи с тем, что обещанная в этом году норма по подаче подлинников документов отменена, подача заявлений по-прежнему будет дистанционной. Так что эта кампания будет похожа на прошлогоднюю — поступление начинается с согласия на зачисление. В целом будет больше свободы у абитуриентов и меньше зарегулированности у вузов, хоть и чуть больше работы. Единственное отличие — большие промежутки между сроком подачи согласий и выпуском приказа на этапе зачисления на бюджет.

Самые большие потрясения ударили по абитуриентам прошлого года, когда вся приемная кампания прошла под знаком коронавирусных ограничений. Однако не обошлось без перемен и в этом году.

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) теперь у абитуриента расширился выбор направлений и появилась возможность самому выбрать третий предмет ЕГЭ — если раньше все должны были представить результаты по русскому языку, математике и обществознанию, то теперь обществознание можно заменить иностранным языком, уточнила Ирина Евстафьева , декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ. Это дает больше вариативности и экономит силы будущим студентам. На сегодня стала уже привычной подача документов в электронном виде через личный кабинет, так что иногородние абитуриенты могут не тратить время и деньги на поездки.

Пока неизвестно точное число российских абитуриентов, сдающих ЕГЭ, но с учетом иностранцев в Технологическом институте ждут примерно такого же конкурса, что и в прошлом году, несмотря на увеличение количества бюджетных мест в некоторых регионах. Как отметил Сергей Вихман , сдвиг сроков подачи документов и экзаменов играет вузу на руку, так как многие иностранцы из стран с затянувшимся локдауном успевают поступить.

Дистанционные технологии в вузе восприняли двояко — с одной стороны, теперь можно подавать документы на обучение на программы высшего образования изо всех уголков страны, не приезжая лично в вуз. С другой стороны, половина набора приходится на специальности плавсостава. В течение первого года обучения курсанты обязаны пройти серьезное медицинское обследование, чтобы их допустили к плавательской практике. Если у кого-то выявятся медицинские противопоказания, университет обязан перевести таких обучающихся на другую специальность или другое направление подготовки, где к молодым людям предъявляются не такие серьезные требования по здоровью.

— Образовательные тенденции таковы, что теперь к нашему классическому инженерному образованию, подразумевающему в первую очередь ЕГЭ по физике, добавилась возможность сдавать ЕГЭ по информатике, — продолжил тему выбора Сергей Соколов , проректор по образовательной деятельности, заведующий кафедрой комплексного обеспечения информационной безопасности ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова . — В студенческих и курсантских группах будут обучаться молодые люди: одни — склонные к изучению дисциплин, связанных с современными цифровыми технологиями, другие — к изучению технических дисциплин. Что в конечном итоге, надеюсь, приведет к взаимной помощи обучающихся, когда они начнут осваивать дисциплины образовательной программы.

— Хотелось бы, чтобы поступающие на бакалавриат и специалитет понимали разницу, потому что прошлый год показал дисбаланс в сторону первого, — продолжил Алексей Кузьмин . — В Военмехе после четырех лет учебы можно эту учебу продолжить, а можно сразу пойти работать — наши специалисты востребованы сразу по выходе из вуза. Если ты планируешь научную карьеру — это бакалавриат и затем магистратура. После специалитета ты выйдешь хорошим готовым специалистом, который будет разбираться в конструкторской документации и проектировании.

— У нас на сайте в личном кабинете абитуриента работает система «Траектория», которая позволяет отследить свое положение в процессе приема. Информация обновляется с очень коротким интервалом: от 30 до 5 минут, — добавил Кузьмин . — Кроме того, экзамены в Белоруссии приравниваются к нашему ЕГЭ. Иностранные поступающие из других стран и выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом, самостоятельно — дистанционно.

Как рассказал Алексей Кузьмин , директор Центра организации приема Балтийского государственного технического университета Военмех имени Д. Ф. Устинова , даты зачисления сдвинули. Теперь прием заканчивается 17 августа — когда выйдет последний приказ о зачислении на бюджетную форму. Также важно, что теперь публиковать конкурсные списки будут не с фамилиями, а с номерами СНИЛС либо ID, который университет присваивает каждому заявлению.

Ирина Евстафьева пояснила, что есть много вариантов снижения стоимости обучения. Например, в СПбГЭУ выделена крупная сумма под гранты стопроцентной оплаты на год и семестр для успешных студентов. Поскольку не все могут адаптироваться на первых курсах курсе и справиться с учебой, бюджетные места иногда освобождаются, что стимулирует «платников» хорошо учиться. Для перевода на бюджет проводится конкурс, так как переводят на него лучших. Кроме того, можно получать дополнительные именные стипендии от партнеров вуза.

— В нашем университете цена выросла на 6,5%, исходя из роста средней зарплаты по региону на 4,5% плюс инфляция, — сообщила Ирина Евстафьева . — Наша забота — могут ли студенты оплачивать учебу. В качестве бонуса для петербургских учебных заведений могу предположить, что планирующие поступать в Москву теперь повернутся в сторону наших вузов из-за более приемлемой стоимости. К тому же у многих банков сейчас развиты образовательные кредиты на интересных условиях.

Отдельный вопрос — прием на коммерческой основе. Если с заполняемостью бюджетных мест нет проблем никогда, то платежеспособность абитуриентов, идущих учиться за деньги, явно снизилась. При этом цены вузам все-таки придется поднять, так как в прошлом году их не повышали и они оставались на уровне 2019 года.

— Подъемом цен мы частично решаем задачи оплаты коммунальных услуг, зарплаты профессорско-преподавательского состава, а частично выполняем поручения, которые нам дают, — пояснил Сергей Соколов . — Обычно цены повышают на уровень официальной инфляции. Есть небольшой процент ребят, которые учились в средней школе успешно, но не добрали баллов по ЕГЭ. Хотят учиться только в Макаровке и согласны, чтобы их зачислили на платное обучение. Объясняем, что есть направления подготовки и специальности с большим количеством бюджетных мест, они нередко освобождаются — и это их шанс. Вуз заинтересован в переводе успешных ребят на бюджет.

Ясности про стоимость обучения пока нет — все зависит от позиции Минтранса России, чьим подведомственным вузом выступает Макаровка. Но 1 июня 2021 года информация об оплате стоимости обучения по образовательным программам высшего образования должна быть размещена на официальном сайте университета.

По словам Сергея Соколова , в знаменитой Макаровке конкурс традиционно растет, и в этом году вырастет еще больше — в связи с возможностью университетом устанавливать в качестве вступительных испытаний предметы по выбору.

В Военмехе согласование новой стоимости тоже пока идет, так как университеты обязаны опубликовать эту информацию до 1 июня. Внимание абитуриентов здесь особо обращают на индивидуальные достижения, которые каждый университет прописывает в правилах приема, — это хорошая возможность конкурировать за дополнительные баллы и соответственно бюджетные места.



— Не по всем направлениям есть бюджетные места — например, в нашем вузе их нет на гуманитарных направлениях, — заявил Алексей Кузьмин. — Тем не менее родители продолжают инвестировать в образование детей, в том числе и в специалитет — несмотря на более высокую стоимость и длительность обучения до 5,5 лет.



— Есть список Минпросвещения из более 600 мероприятий, достижения в которых можно использовать при поступлении — борьба иногда идет за 1–2 балла, — добавил Сергей Вихман. — Что касается цен, мы взяли за основу базовые нормативы, утвержденные Минпросвещения, и базовый коэффициент инфляции, поэтому цены повысим на 3,2%. Также мы подробно информируем по образовательным кредитам и напоминаем, что на большинстве платных мест есть возможность перехода на бюджет. Помимо этого у нас, как и у других вузов, гибкая систем скидок в зависимости от успехов и вариантов поступления.



Не полагаться на цифру



Хоть дистанционные технологии становятся все более распространенными, но о том, чтобы перейти на онлайн-учебу, когда не будет ковидных ограничений, речь не идет в принципе. Да и при дистанционном приеме возникают свои трудности.



— Нашему вузу нельзя вести подготовку исключительно дистанционно по ряду специальностей плавсостава, — сказал Сергей Соколов. — Обучение по таким программам ведется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, согласованными с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Нас проверяют не только из Рособрнадзора, но и аудиторы Международной морской организации (ИМО). Наши выпускники должны получать два диплома — первый о классическом образовании и второй — диплом морского рабочего, который надо продлевать и подтверждать компетенцию раз в пять лет, проходя обучение по программе дополнительного образования. Для этого к нам едут со всей России — и вот здесь программа дистанта очень кстати. Чтобы стать моряком, надо 12 месяцев пробыть в морях за время обучения, и дистанционные технологии — не замена обучению, а лишь помощь. Я считаю, у студента должна быть естественная возможность онлайн прослушать лекцию, что-то спросить или повторить.



— В вузе годами развивали дистанционку, начав с ДПО, но тут обнаружился психологический минус — технологии не должны расслаблять и отменять осознанности выбора, — считает Сергей Соколов. — Когда был максимум очного общения, абитуриенты с родителями могли при личной встрече окончательно определиться с кафедрой. А по названиям и описаниям в интернете выбрать будущую профессию очень сложно — абитуриенты ставят галочки, не всегда понимая отличия в направлениях подготовки. Поэтому лучше задать вопрос вживую, чем ошибиться с выбором.



— Доля курсов, которые мы выкладываем в наш электронную среду, достигает 90%, хотя занятия мы ведем очно, — добавил Сергей Вихман. — Думаю, что с учетом разной трудоемкости смешанные программы должны позиционироваться отдельно. У нас по ним учатся заочно и очно-заочно. Для цифровизации образования нужны отдельные стандартизированные программы или их части для разных платформ. По образовательным стандартам все, что можно перенести в электронную среду, надо переносить, и оставить только то, что требует очного присутствия.



— Пока лекции идут в дистанционном формате, а практика — в аудитории с соблюдением требований, — добавила Ирина Евстафьева. — Сейчас дистант — это вспомогательный инструмент, в том числе и для иногородних и заболевших. Но в будущем он станет традиционной технологией дополнительных занятий для очников, облегчающей, например, консультации и научные кружки.



Но в целом в дистанционной подаче документов представители вузов видят больше плюсов, чем минусов.



— Мы сделали очень понятный интерфейс, с каждым заявлением отдельно работают. Если что не так — связываются, — добавил Алексей Кузьмин. — В прошлом году нам удалось построить дистанционное взаимодействие с абитуриентами 24 часа в сутки. Но очные встречи и профориентационные мероприятия все равно нужны: некоторые направления могут показаться очень близкими по названию, но по факту разными по смыслу. Для этого у нас работает дистанционный формат образовательного проекта — Лекториума, где можно более подробно узнать об особенностях факультетов.



По словам Кузьмина, в планах властей появление в вузах проректоров по цифровой трансформации. Во многих уже созданы рабочие группы по этому вопросу. Но Военмех отличает специфика подготовки кадров для ОПК — а это лабораторные и практические изучения макетов и образцов, что в дистанционной форме абсолютно невозможно. С одной стороны, это минус для подготовки, а с другой — это все же улучшение ее качества. Например, тренд на развитие технологии VR и АR даст возможность поработать с агрегатами на промплощадках, а VR-лаборатория по химии, — работать с объектами и понимать технологический цикл. Это требует колоссальных затрат, но изменит качество образования, считает эксперт.



Целевая ответственность



В прошлом году вузы утвердили первичные квоты по целевому набору, их еще можно скорректировать до 1 июня, напомнил Алексей Кузьмин. У каждого вуза есть предприятия, с которыми они долгосрочно работают. Обычно вуз перечисляет перечень предприятий-партнеров, а поступающий сам проходит там собеседование, затем заключает договор о целевом обучении — и документы на поступление подаются вместе с ним.



— Правила целевого приема изменились 2 года назад, — говорит Сергей Соколов. — И если раньше такое обучение предполагало минимальный объем обязательств со стороны и заказчика целевого обучения и гражданина, то теперь их стало гораздо больше. Желающим зачислиться по квоте приема на целевое обучение надо понимать, что это ответственность лет на 7–8. Во-первых, им необходимо успешно освоить образовательную программу, во-вторых, отработать не менее 3 лет у работодателя — заказчика целевого обучения. В противном случае, их ждут штрафные санкции — выплата расходов, осуществленных на обучение гражданина.



— У нас нет заполнения всех целевых мест последние пару лет, — рассказал Сергей Вихман. — «Росатом» направляет нам неполную квоту. Причем корпорация приводит целевиков не только по специальности «Радиоэкология и радиационная безопасность», но часто и на смежные биотехнологические и информационные направления. В целом 10% в бакалавриате и до 15% мест в специалитете не заполняются, скорее всего, из-за обязательств — ребята понимают, на что им придется пойти. Несмотря на дополнительные стипендии от работодателя и места практик, эта история не про «попробовал-убежал».



Смотреть в будущее



Алексей Кузьмин обратил внимание поступающих на то, что за направлениями стоят образовательные программы, причем по одному направлению можно обучаться по разным программам. Так, в Военмехе на направлениях — проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; проектирование авиационных и ракетных двигателей; ракетные комплексы и космонавтика; боеприпасы и взрыватели и другие. Открыт ряд новых перспективных программ, связанных с композитными материалами и конструкциями, цифровыми технологиями в области проектирования и конструирования, моделированием и информационными технологиями проектирования.



— В нашем вузе, как и стране, большой тренд на все, связанное с освоением Арктики, — рассказал Сергей Соколов. — Второе направление — развитие внутренних водных путей. Впервые за 6 лет у нас в стране построено новое экскурсионное судно «Мустай Карим», и мы рады, что тема туризма внутри России сейчас задается всеми органами власти.



При этом эксперт подчеркнул: важно не просто подать документы, а понимать, кем вы будете на выпуске. Порой одним и тем же работодателям нужны разные специалисты и разные компетенции. Обучающиеся в Макаровке — это курсанты и студенты. Курсанты — будущие члены экипажа судна, на программах подготовки плавсостава им обеспечено обмундирование, питание, практическая подготовка, удовлетворяющая требованиям всех международных конвенций и национальных нормативных документов. Но есть и студенты — будущий персонал, работающий в портах и в море, специалисты по IT, логистике. Студенты — это будущие юристы, профиль работы которых связан с правовым обеспечением деятельности водного транспорта, экономисты транспортного бизнеса, менеджеры.



— Любой бизнес и производство без экономического обоснования не реализовать, но хороших экономистов попробуй найди, — сообщила Ирина Евстафьева. — Это не значит, что их плохо учат, а значит, что экономисту надо непрерывно учиться. Сегодня бухгалтер традиционного «бухучета» — это специалист нового класса, владеющий современными инструментами и программными продуктами. Наша задача так выстроить образовательные программы, чтобы выпускники сами стали архитекторами будущих профессий и своего профессионального поля. Сегодня крайне важны для всех отраслей экономика устойчивого развития, «зеленая» экономика и финансы, цифровая экономика. Чтобы отозваться на эти запросы, глобально перестраивать программы нет смысла, а сохранение фундамента плюс актуальные составляющие делает наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда.



Каждое направление ежегодно осовременивается, подчеркнул Сергей Вихман. Традиционно успешные области вуза сегодня тоже изменяются — например, биотехнология, которой в Технологическом институте занимаются больше полувека.



— В Петербурге в 1998 году было 4 крупных фармпредприятия, сегодня их 17, — продолжил он. — И если еще 5 лет назад у нас магистр без опыта работы с трудом устраивался на эти предприятия, то сегодня они забирают бакалавров без опыта с готовностью доучить и дать возможность окончить вуз заочно. С точки зрения цифровизации у нас все больше надо моделировать, на основе теории пытаться спрогнозировать и рассчитать. Чтобы не проводить рутинные эксперименты руками, надо развивать технологии прогнозирования и анализа имеющейся научно-технической информации. Мы работаем над новыми фармнаправлениями, смежными технологиями на стыке информатики и химии, направлением композитных материалов.



В целом все эксперты подчеркнули, что живой контакт никто не отменял — лучше поговорить с представителями приемной комиссии и избежать ошибки, не бояться задавать вопросы.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»

