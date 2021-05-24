Водитель мусоровоза не удержал машину на колесах в Приморском районе Петербурга днем 24 мая. Оказавшимся рядом водителям повезло: двигайся они немного медленнее или быстрее, и могли попасть под удар. ДТП попало на видео.

Как сообщает очевидец Виталий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на повороте с улицы 3-я Конная Лахта на Коннолахтинскую дорогу опрокинулся мусоровоз с ПУХТО. На записи с камеры наблюдения видно, как в 15:36 грузовик поворачивает направо, груженый контейнер заваливается на левый бок, и из него начинает сыпаться мусор, а несколько секунд спустя он все же перевешивает, и мусоровоз падает на бок на встречную полосу.