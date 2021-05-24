FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Мусоровоз разгрузился на повороте в Конной Лахте. Камера сняла, как повезло таксисту

Грузовик едва не уронил пухто с мусором на такси в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15129265" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

Водитель мусоровоза не удержал машину на колесах в Приморском районе Петербурга днем 24 мая. Оказавшимся рядом водителям повезло: двигайся они немного медленнее или быстрее, и могли попасть под удар. ДТП попало на видео.

Как сообщает очевидец Виталий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на повороте с улицы 3-я Конная Лахта на Коннолахтинскую дорогу опрокинулся мусоровоз с ПУХТО. На записи с камеры наблюдения видно, как в 15:36 грузовик поворачивает направо, груженый контейнер заваливается на левый бок, и из него начинает сыпаться мусор, а несколько секунд спустя он все же перевешивает, и мусоровоз падает на бок на встречную полосу.

Одновременно с грузовиком навстречу ему с Коннолахтинской налево повернуло легковое такси. Около десяти секунд спасли машину от попадания под мусоровоз. Еще один легковой автомобиль подъезжал к перекрестку, когда мусоровоз уже начал заваливаться, но успел затормозить.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на перекрестке затруднено движение: на Коннолахтинской дороге собралась пробка от Мшинского переулка, а на 3-й Конной Лахте затор в обе стороны.

ПоделитьсяПоделиться
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15129265" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний