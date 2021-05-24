Воздушный хап. Чем грозит российским путешественникам скандал с самолетом Ryanair в Минске

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Разразившийся международный скандал может сильно ограничить полетную программу из аэропорта Минска, который в условиях коронавирусных ограничений стал для россиян «окном в Европу». Бенефициарами могут стать Польша и Турция. А закрытие воздушного пространства над Белоруссией заставить плакать даже пассажиров «Аэрофлота».

О том, что принудительная посадка в Минске самолета Ryanair и арест оппозиционера Романа Протасевича могут стоить Белоруссии закрытия воздушного пространства, сообщил госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV. ЕС также может запретить посадку самолетов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в странах, входящих в ее состав, уточнил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Санкции будут обсуждаться вечером 24 мая на внеочередном заседании Совета Европы. Но, по данным Reuters, международная организация гражданской авиации ICAO уже получила заявку Франции на приостановку полетов над территорией Белоруссии. Европейские авиаперевозчики уже начали вводить ограничения. От полётов над территорией Белоруссии отказался, в частности, латвийский авиаперевозчик AirBaltic. Австрийский перевозчик Ausrian Airlines заявлений не делал, но рейс из Москвы в Вену 24 мая совершил в облёт, через Украину. Глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что считает инцидент с посадкой рейса Афины — Вильнюс «поддерживаемым государством угоном», но пока о каких-либо изменениях полетной программы бюджетный перевозчик не сообщал. До тех пор, пока не озвучены конкретные санкции, оценивать последствия проблематично. Но можно предсказать несколько вариантов развития событий. Во-первых, в случае закрытия воздушного пространства над Белоруссией произойдет перекраивание евразийских маршрутов.

«Через Белоруссию проходит одна из самых оживленных трасс в мире, которая соединяет Европу и Азию. Есть разные варианты — можно лететь через Прибалтику на Петербург, но из Центральной Европы удобнее было через Белоруссию. Авиакомпаниям придется перестраивать маршруты, если запрет будет введен, и нести дополнительные издержки за счет того, что полеты будут более долгими», — комментирует главный авиаэксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Любое подорожание может быть переложено в цену авиабилетов. И разницу ощутят не только те россияне, которые при наличии ВНЖ или родственников за границей могут позволить себе перемещаться в страны ЕС. Поскольку российско-украинская граница тоже закрыта, часть потока может уйти на юг через Черное море и через Турцию. Россия из-за обходных маршрутов может лишиться сборов от европейских перевозчиков. За использование воздушного пространства иностранные авиакомпании платят так называемые компенсационные платежи, основным получателем которых является «Аэрофлот».

«Речь о потере десятков миллионов долларов в год», — говорит Федор Борисов. Но точный подсчет можно будет сделать, когда власти ЕС определятся с формулировками санкций. В «Аэрофлоте», куда «Фонтанка» обратилась за комментарием, процитировали утреннее заявление Росавиации о том, что пока полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Могут пострадать и те россияне, которые использовали Минск как хаб для путешествий в другие страны. И до пандемии рейсы Belavia были одними из самых дешевых вариантов добраться в Европу. В условиях коронавируса это был один из немногих вариантов попасть на египетские, эмиратские и турецкие курорты после того, как Россия ограничила сообщение с Турцией. К примеру, сейчас улететь в Стамбул из Петербурга через Минск можно за 20 тысяч рублей. Билет «Аэрофлота» через Москву стоит 68 тысяч. По данным оператора аэропорта Пулково ВВСС, по итогам четырех месяцев 2021 года Минск занял четвертое место среди международных направлений по объему пассажиропотока. Всего между Северной столицей и Минском с января по апрель 2021 года перемещался 6751 пассажир.

«Если власти ЕС ограничат полеты Belavia в Европу, под угрозу будет поставлен весь ее бизнес, и российским пассажирам придется искать другие варианты», — говорит Федор Борисов. Сейчас Belavia осуществляет полеты в 44 направлениях. Из них 23 рейса — в страны Европы. В Грузию летают два рейса, в Молдову — один. А еще 4 маршрута — в Украину (Киев, Одесса, Харьков, Львов). Но у минского аэропорта были планы стать полноценным международным хабом. В 2020 году сообщалось о намерении ввести режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний. «Из каждого региона выбрали ряд стран, например, в Европе это Дания, Румыния, Словакия и другие; в Северной Америке — США и Канада; в Азии — Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Пакистан и другие. Для того, чтобы они выполняли полеты в Национальный аэропорт Минск и транзитом в третьи страны. Мы очень заинтересованы в организации таких рейсов, для нас это более чем интересно», — заявлял в интервью The Village Беларусь директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

Вероятно, в нынешних условиях российские авиапассажиры переориентируются на польскую авиакомпанию LOT, которая предлагает перелет в открытые для россиян третьи страны через Варшаву, а также Turkish airlines, если Россия восстановит авиасообщение с Турцией. Если коронавирусные ограничения будут сняты, то на рынок вернутся привычные FinnAir и AirBaltic. «Но с точки зрения экономики несколько сотен или тысяч человек, которые не улетят на курорты через Минск, не такая значимая история, как риски для международного сообщения», — подчеркивает эксперт. Но именно эти риски оставляют надежду, что европейские власти будут не слишком суровы, во всяком случае, с точки зрения ограничений воздушного пространства. «Перед европейскими чиновниками стоит мучительный вопрос, что делать в ситуации, когда любая мера несет риски потерь для авиатранспортной отрасли Европы», — заключает он. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»