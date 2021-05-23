Кевин Спейси возвращается в кино. Он сыграет детектива, расследующего ложное обвинение в педофилии

Звезда сериала «Карточный домик» американский актер Кевин Спейси вернется к съемкам в кино. Его первой ролью станет детектив, расследующий ложные обвинения в педофилии. Об этом 23 мая сообщает Daily Mail. Издание обращает внимание, что сюжет картины несколько пересекается с событиями в жизни самого актера, чью карьеру разрушили обвинения в сексуальных домогательствах.



Картина будет называться L’uomo che disegnò Dio (можно перевести как «Человек, сотворивший Бога»). Ее снимет итальянский режиссер Франко Неро, который сам сыграет в ней роль слепого художника, обладающего способностью рисовать людей, определяя их внешность по звуку их голоса. По мере того, как его популярность растет, он сталкивается с обвинениями в абьюзе. Также одну из главных ролей в фильме сыграет жена Неро, актриса Ванесса Редгрейв («Ричард III», «Кориолан», «Письма к Джульетте»).

