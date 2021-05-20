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Власти пообещали направить на бесплатную вакцинацию в России ещё 26 млрд рублей. Её хотят включить в национальный календарь прививок

В правительстве РФ предложили включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

На продолжение бесплатной добровольной вакцинации в России в текущем году будет выделено дополнительно более 26 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок», — цитирует Мишустина 20 мая «Интерфакс».

Также глава правительства добавил, что уже подготовлены поправки в федеральный закон об иммунопрофилактике. Вакцинация в России должна продолжаться до формирования коллективного иммунитета, отметил премьер-министр.

Российским производителям вакцины в правительстве пообещали дать право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января 2021 года. «Это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. Такая мера поддержки позволит сохранить объёмы производства», — подчеркнул Михаил Мишустин.

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Комментарии (2)

SapienS
Медведев уже намекнул, что скоро вакцинация может перестать быть добровольной. Хоть какие-то подвижки пошли в этом направлении! А то слишком много эксперДов и недалёких появилось.
asgard
Нет от него иммунитета и не будет. Это как грипп
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