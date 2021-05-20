Власти пообещали направить на бесплатную вакцинацию в России ещё 26 млрд рублей. Её хотят включить в национальный календарь прививок

На продолжение бесплатной добровольной вакцинации в России в текущем году будет выделено дополнительно более 26 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок», — цитирует Мишустина 20 мая «Интерфакс».



Также глава правительства добавил, что уже подготовлены поправки в федеральный закон об иммунопрофилактике. Вакцинация в России должна продолжаться до формирования коллективного иммунитета, отметил премьер-министр.

