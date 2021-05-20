Два серьезных ДТП с пешеходами произошло в Петербурге и Ленинградской области вечером 19 мая. В одном пострадала школьница, в другом погиб взрослый мужчина. Еще один смертельный наезд случился под Петербургом днем ранее.



Как сообщает 20 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в половине двенадцатого часа ночи 19 мая в полицию поступило сообщение о смертельном ДТП у дома 65 по Витебскому проспекту. По предварительным данным, 23-летний парень на автомобиле Honda Civic сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте.