Два серьезных ДТП с пешеходами произошло в Петербурге и Ленинградской области вечером 19 мая. В одном пострадала школьница, в другом погиб взрослый мужчина. Еще один смертельный наезд случился под Петербургом днем ранее.
Как сообщает 20 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в половине двенадцатого часа ночи 19 мая в полицию поступило сообщение о смертельном ДТП у дома 65 по Витебскому проспекту. По предварительным данным, 23-летний парень на автомобиле Honda Civic сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте.
Произошедшее частично засняла камера видеонаблюдения. На заднем плане видно несущийся автомобиль и подлетевшего от удара пешехода.
Около восьми часов вечера среды в Тихвине напротив дома 12 по Делегатской улице 66-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 8-летнюю девочку, которая передвигалась на роликах по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП второклассницу с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Еще одно тяжелое ДТП с пешеходом произошло около 23:30 18 мая в Ломоносовском районе. На 6-м километре автодороги Анташи — Ропша — Красное Село 37-летний водитель автобуса наехал на 38-летнего мужчину, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.
По всем трем ДТП полиция ведет проверки.