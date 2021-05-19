Корреспондент «Фонтанки» 19 мая застал работников садово-паркового хозяйства за «перегоном» электросамокатов с гравийных дорожек стрелки на мощеную часть напротив Биржи. Участники мероприятия сообщили, что электротабун пасется на зеленых насаждениях общего пользования без согласования и в этом случае приобретает статус крупногабаритного мусора. Так как СПХ отвечает за «зеленку», то ее и зачищает. В комитете по благоустройству подтвердили, что бросать самокаты на территории ЗНОП без согласования использования участка нельзя.

Ранее «Фонтанка» писала, как регулируется — или не регулируется — размещение стоянок электросамокатов в Петербурге. Иногда их оставляют прямо на проезжей части. Вторая проблема — участившиеся в десятки раз происшествия с участием самокатов. Самые известные — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому, а также избиение на Невском проспекте пешехода, который сделал замечание группе самокатчиков.



«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему.



Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?»

