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Самокатам забили стрелку. Электроконей увели с газона под уздцы

Сотрудники СПХ «Василеостровец» убирают электросамокаты с зеленой части стрелки Васильевского острова. Для них это просто мусор

Корреспондент «Фонтанки» 19 мая застал работников садово-паркового хозяйства за «перегоном» электросамокатов с гравийных дорожек стрелки на мощеную часть напротив Биржи. Участники мероприятия сообщили, что электротабун пасется на зеленых насаждениях общего пользования без согласования и в этом случае приобретает статус крупногабаритного мусора. Так как СПХ отвечает за «зеленку», то ее и зачищает. В комитете по благоустройству подтвердили, что бросать самокаты на территории ЗНОП без согласования использования участка нельзя.

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Ранее «Фонтанка» писала, как регулируется — или не регулируется — размещение стоянок электросамокатов в Петербурге. Иногда их оставляют прямо на проезжей части. Вторая проблема — участившиеся в десятки раз происшествия с участием самокатов. Самые известные — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому, а также избиение на Невском проспекте пешехода, который сделал замечание группе самокатчиков.

«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему.

Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?»

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Комментарии (12)

nuga
А налоги они платят? Вряд ли.Зарегистрированы в Москве,а окучивают всю Россию,даже в Сибири московские фирмы завалили все самокатами.
simak
У меня единственная претензия к пользователям электросамокатов: НАДЕВАЙТЕ ШЛЕМЫ! мне непонятно каким дураком надо быть чтобы ехать на электросамокате который нажатием кнопки разгоняется до 25 км/ч оставляя все велосипеды включая шоссеры в условиях города далеко позади БЕЗ ШЛЕМА!
260569221
Ну да, ну да… а если бы там были полицаи и в них пластиковым стаканчиком кинули бы….
Да… пошёл я на …р
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