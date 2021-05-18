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Шестиклассник пытался переехать Брюсовскую по «зебре» на велосипеде и влетел в автомобиль. ДТП попало на видео

Подросток на велосипеде столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе в Петербурге

Юный велосипедист пострадал в ДТП в Калининском районе Петербурга. Камера засняла, как он не поделил пешеходный переход с водителем автомобиля. Проскочить не удалось ни тому, ни другому.

Как 18 мая стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в 8:50 17 мая у дома 40 по Пискаревскому проспекту. 30-летняя женщина на своем KIA Rio повернула с Пискаревского направо, на Брюсовскую улицу, и сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде. На записи с камеры наблюдения видно, как автомобилистка ускорилась, проезжая «зебру» вслед за микроавтобусом, и в этот момент сбоку в ее машину врезался велосипедист.

После столкновения шестиклассник встал на ноги сам, а прохожие помогли перенести велосипед с проезжей части на тротуар. Тем не менее в результате ДТП подросток получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Комментарии (12)

АСмуров
А что должен был сделать после ДТП питерский водила белой машины?
Bolo_yang_1979
неправильная трактовка. не велосипедист попал под машину, а велосипедист таранил машину на пп
Suricata
ну и ремонт машины за счёт велосипедиста нужно делать
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