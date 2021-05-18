Юный велосипедист пострадал в ДТП в Калининском районе Петербурга. Камера засняла, как он не поделил пешеходный переход с водителем автомобиля. Проскочить не удалось ни тому, ни другому.



Как 18 мая стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в 8:50 17 мая у дома 40 по Пискаревскому проспекту. 30-летняя женщина на своем KIA Rio повернула с Пискаревского направо, на Брюсовскую улицу, и сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде. На записи с камеры наблюдения видно, как автомобилистка ускорилась, проезжая «зебру» вслед за микроавтобусом, и в этот момент сбоку в ее машину врезался велосипедист.