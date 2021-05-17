Стали известны подробности столкновения трех машин на федеральной дороге «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Пробка на трассе держится уже больше часа.
Как сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы, около 15 часов 17 мая на 76-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись грузовой фургон «ГАЗ», микроавтобус «Рено» и легковой автомобиль (по словам очевидцев, «Волга»). Фургон в результате полностью вылетел в кювет.
В результате ДТП пострадали четыре человека: трое взрослых и пятилетний ребенок. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших. Взрослых госпитализировали, ребенка осмотрели на месте — серьезных травм он не получил.
«Вырезали чела, который в кювет ушёл», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вячеслав. «Через 5 минут после ДТП мимо проезжал — жив был, там дед лет 75 на «Волге» на встречку через сплошную вылетел», — добавляет Георгий.
Из-за аварии на трассе собрались многокилометровые пробки в обе стороны. «Стоим в этой пробке уже час, конца и края не видно. Скорая и реанимация уже проехали в обратном направлении. Машины в сторону Мурманска едут, а в сторону Питера стоят», — пишет участница группы Ирина. По данным «Яндекса», затор в сторону области уже почти рассосался, а вот в направлении Петербурга превышает 8 километров.