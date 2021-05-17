Подросток на самокате пострадал в ДТП со стоящей машиной такси в Москве. ДТП произошло на тротуаре, который местные жители уже пытались избавить от машин годом ранее.
Как сообщает 17 мая издание «Подъём» со слов очевидцев, ДТП случилось в субботу, 15 мая, на Мичуринском проспекте. Подросток на самокате объезжал сбоку автомобиль «Яндекс.Такси», стоявший на тротуаре, а водитель, не заметив его, открыл дверь, чтобы выйти.
«Удар был очень сильный, так как самокат электрический и ребёнок дал газу, чтобы проехать вдоль машины быстрей, так как там очень узко от газона. Он упал, видимо, получил травмы, приезжала скорая, и до её приезда ребёнок лежал на асфальте», — рассказали очевидцы. По некоторым данным, в ДТП пострадала девочка, получив сложный перелом плеча, отмечает издание.
По словам местных жителей, в феврале 2020 года, чтобы ограничить движение автомобилей, на этом участке по их просьбам вмонтировали металлические трубы, но недавно одна из них сломалась, и на тротуар снова начали заезжать машины.