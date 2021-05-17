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Таксист дверью сбил подростка на самокате в Москве

Подросток на самокате пострадал в ДТП со стоящей машиной такси в Москве. ДТП произошло на тротуаре, который местные жители уже пытались избавить от машин годом ранее.

Как сообщает 17 мая издание «Подъём» со слов очевидцев, ДТП случилось в субботу, 15 мая, на Мичуринском проспекте. Подросток на самокате объезжал сбоку автомобиль «Яндекс.Такси», стоявший на тротуаре, а водитель, не заметив его, открыл дверь, чтобы выйти.

«Удар был очень сильный, так как самокат электрический и ребёнок дал газу, чтобы проехать вдоль машины быстрей, так как там очень узко от газона. Он упал, видимо, получил травмы, приезжала скорая, и до её приезда ребёнок лежал на асфальте», — рассказали очевидцы. По некоторым данным, в ДТП пострадала девочка, получив сложный перелом плеча, отмечает издание.

По словам местных жителей, в феврале 2020 года, чтобы ограничить движение автомобилей, на этом участке по их просьбам вмонтировали металлические трубы, но недавно одна из них сломалась, и на тротуар снова начали заезжать машины.

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Комментарии (7)

chip1
Еще лето не началось, а уже каждый новости о самокатах) Чокнутый парень стрелял в школе и не менее чокнутые депутаты тут же отреагировали ужесточением процедуры на приобретение оружия, но тот кто захочет его все одно купит, только больше заплатит. Ждем ужасов с тротуаров наших городов, а они очевидны когда вместе с потоком граждан лихо мчатся мощные самокаты с пилотами под 100кг, ну и депутаты со своими инициативами на резонансные события!
PROM
естественный отбор
ДЮрьевич
На тротуаре не должно было быть не автомобиля, не эл.самоката. Но были. И труб не должно было быть - и тоже были. Скорее всего именно о них девочка и поломалась
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