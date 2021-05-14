Команда «Алмаз Антей» сенсационно вышла в финал первенства России

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В середине апреля воспитанники ФК «Алмаз-Антей» 2007 года рождения отправились в Великий Новгород на зональный этап Первенства России. Сначала ребятам предстояли встречи в группах. Затем две лучшие команды из каждой группы выходили в верхнюю сетку плей-офф, где сражались за главный трофей — путевку в финальный этап Первенства России с участием лучших коллективов страны.

Из своей группы подопечные Андрея Кокуркина вышли с первого места со стопроцентным результатом. В тяжелейшем полуфинале команда уступила извечному сопернику — СШОР «Зенит» со счетом 1:3. В матче за третье место «Алмаз-Антей» обыграл «Балтику» и вместе с бронзовыми медалями получил шанс сразиться за выход в финальный этап через стыковые матчи.



25 апреля на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге прошла первая переходная встреча с командой «Нефтехимик» (Нижнекамск). Пропустив гол первыми, ребята сумели отыграться и выйти вперёд, победив со счётом 3:1. В ответной встрече в Нижнекамске 4 мая петербургский коллектив добился еще более уверенной победы — 3:0 — и достиг главной цели. О том, как проходила борьба за путевку в финал первенства, рассказал сам Андрей Кокуркин.

— Групповой этап вы преодолели довольно легко. Были так хорошо готовы или уровень соперников был не самым высоким?

— Наверное, стечение обстоятельств. Были две сложные игры. Первая — с «Динамо». По ходу матча мы проигрывали 3:2, но благодаря заменам и хорошей физической подготовке удалось переломить игру. На последних минутах забили два гола и победили 4:3. Во втором матче мы встречались с «Балтикой». Игра тоже была ровная, но где-то нам чуть больше повезло — и мы выиграли 2:0. То есть после первых двух туров уже шли на первом месте.

— Немного о тактике расскажите. Как ребята играют у вас?



— Конкретно на этом турнире мы хотели всегда быть с мячом. Когда мы теряли его, всегда пытались быстрее вернуть. В чужой трети поля мы агрессивно прессинговали.

— То есть тактика у вас меняется от турнира к турниру в зависимости от соперника?

— На этом турнире со всеми командами мы действовали в одном ключе, что со слабыми командами, что с сильными. Такую тактику мы наигрывали на тренировках, и это получается у нас лучше всего.

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— Бывает, что приходится по ходу матча что-то менять?

— Пока такого не было. Исходя из подбора футболистов, который у нас был, мы играем только схему 4–3–3 с тремя нападающими. Они играют высоко и активно, стараются лезть, обыгрывать и при потере мяча сразу стремятся вернуть его себе. Пока мы действовали так. Получится ли у нас так же в финальном этапе — пока сказать трудно.

— В клубе каждый тренер ставит свою игру — или есть общая философия?

— У нас своя методология. Все тренеры по мере возможности придерживаются одной стратегии, которую мы все вместе однажды обсудили и утвердили. Поэтому каждый возраст у нас делает на футбольном поле практически одно и то же. Как это выглядит, я уже обрисовал. Но эта тактика может немного меняться, если подбор футболистов в конкретной команде ей не соответствует. Наша команда себя наиболее комфортно чувствует как раз в схеме 4–3–3.



— В полуфинале вы проиграли СШОР «Зенит». Там были шансы зацепиться?

— С этим соперником у нас всегда матчи складываются напряженно. В полуфинале СШОР «Зенит» не владел большим территориальным преимуществом, но на ход матча повлияли индивидуальные ошибки наших игроков. При равной игре мы пропустили два необязательных гола, в которых нашей вины было больше, чем заслуги соперника. Один гол нам удалось отыграть. Были возможности сравнять, но на последней минуте судья поставил нам пенальти, и мы пропустили третий гол. Все могло сложиться иначе, тем более, что при счете 0:0 у нас был стопроцентный момент. В центре поля мы перехватили мяч, быстро доставили его на правый фланг, крайний нападающий оттуда прострелил, другой нападающий с 10 метров без сопротивления, находясь прямо по центру перед воротами, пробил в руки вратарю.

— Это нервы?

— Скорее, недостаток техники. Потому что тот футболист — левша, а мяч ему катился под правую ногу, которой он владеет не так хорошо.

— Слышал, что ребята в перерывах между матчами успели сходить на экскурсии?



— Да. На турнире у нас было два свободных дня, и благодаря концерну «Алмаз-Антей» мы побывали в церквях и монастырях Великого Новгорода. Ребята были очень сильно сконцентрированы на игре, поэтому в выходные было очень важно переключить их внимание на какие-то культурно-массовые мероприятия, чтобы мозг отдохнул. Не буду врать, что ребята были в диком восторге, но определенный интерес у них экскурсии вызвали.



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— Кажется, что переходные матчи с «Нефтехимиком» тоже получились довольно легкими...

— Они стали для нас первым подобным опытом. Из-за пандемии нам очень не хватало игр с таким накалом. В таких матчах у футболистов из-за давления не всегда получается проявить лучшие качества. На первое место выходит психология. Ребята волнуются, из-за этого не всегда могут принять правильные решения. Это всё сказывается на игре и переходит в итоговый результат. В стартовой игре мы пропустили первыми и только благодаря двум голам со стандартов повели в счете. А во втором матче в Нижнекамске уже прекрасно понимали, что у нас есть большое преимущество, и поэтому играли гораздо хладнокровнее. Тем более, там получилось забить быстрый гол, что еще больше сняло напряжение.



— Вы разбираете соперников?

— Иногда перед какими-то матчами мы можем поговорить о сильных и слабых сторонах другой команды. Мы подсказываем игрокам на конкретных позициях, что против них будет играть такой-то футболист с такими-то хорошими качествами. Объясняем, как ему можно противодействовать. Но командную тактику почти никогда не меняем. Мы всегда стараемся думать о своей игре и о том, как хотим играть.

— Команда как-то отметила выход в финальную часть?

— Пока не получилось. Очень плотный календарь. Поэтому все мысли пока только об играх и тренировках.



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— Какой план на финальную часть турнира?

— Пока плана нет. У нас сейчас по две игры в неделю в чемпионате и на кубок Санкт-Петербурга. Ждем жеребьевку, она должна состояться в ближайшее время. Когда узнаем соперников и даты матчей — сядем тренерским штабом и начнем строить планы.

Финальная часть первенства пройдет в Крымске с участием 16 лучших команд России 2007 года рождения с 20 по 30 мая.

Список команд: Академия Коноплева (Тольятти), Океан (Находка), УОР-5, Динамо, Торпедо (Владимир), Алания (Владикавказ), ФК «Зенит», Спартак, Локомотив, Чита, Краснодар, СШОР «Зенит», академия «Тамбов», СШОР-Челябинск, ЦСКА (Москва), ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

