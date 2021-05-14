Школьница из Петербурга указала на своего «насильника». Попавший под подозрение отчим говорит про конфликт из-за оценок

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 мая, накануне вечером в петербургскую полицию поступило сообщение из детской городской больницы № 5, в котором говорилось, что в медицинское учреждение самостоятельно обратилась 10-летняя девочка. Последняя заявила, что в течение 2,5 лет её якобы насиловал отчим, с которым она и её мать проживают в квартире на улице Сизова.

Полицейские проверяют заявление, сделанное юной петербурженкой. Девочка рассказала о насилии со стороны сожителя своей матери, он уверяет — его оговорили из-за жёстких методов воспитания.

По предварительной информации, гинекологический осмотр каких-либо патологий у неё не выявил. После этого юную пациентку в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Полицейские поговорили с отчимом, который предоставил свою версию. По его словам, между ним и падчерицей якобы возник конфликт из-за плохих оценок в школе, после чего они с женой ограничили девочке доступ в Интернет и сократили время прогулок. Именно это, настаивает мужчина, является причиной оговора со стороны ребёнка. Проводится проверка.