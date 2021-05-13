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Глава Росгвардии рассказал об ужесточении правил получения и владения оружием

Виктор Золотов предложил усилить контроль за получением и владением оружием в России

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии на совещании с президентом рассказал о контроле за владением оружием в стране.

«[Необходимо] ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие», — заявил 13 мая Виктор Золотов на совещании с Владимиром Путиным и членами правительства.

По его словам, важным условием должен стать «возрастной ценз» в 21 год. Глава Росгвардии также предложил выдавать полуавтоматическое гладкоствольное оружие только после того, как россиянин 5 лет проходит с другими видами.

Золотов также уверен, что получившие оружие должны проходить психологическое тестирование.

Накануне президент России Владимир Путин призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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Комментарии (6)

sakorol
Надо у всех охотников отобрать ружья и выдавать только при выезде группами на охоту
ШIШ
Если это не запрет ( рестрикция ) на продажу огнестрельного охотничьего оружия , то все остальное фикция ( мутотень) !
DEMOMON
"[Необходимо] ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета".
Бред это всё. Человек может быть в адеквате в 21 год, а в 30 его переклинит и чё?
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