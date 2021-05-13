Глава Росгвардии рассказал об ужесточении правил получения и владения оружием

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии на совещании с президентом рассказал о контроле за владением оружием в стране.



«[Необходимо] ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие», — заявил 13 мая Виктор Золотов на совещании с Владимиром Путиным и членами правительства.

По его словам, важным условием должен стать «возрастной ценз» в 21 год. Глава Росгвардии также предложил выдавать полуавтоматическое гладкоствольное оружие только после того, как россиянин 5 лет проходит с другими видами.