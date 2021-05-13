«Ночному губернатору» Петербурга присудили компенсацию за убийства 21-летней давности

Весной-летом 2000 года в Петербурге расстреляли членов «тамбовского сообщества» Георгия Позднякова и Яна Гуревского. Барсуков называет их товарищами. Обвинение в организации убийств «ночному губернатору», прозванному так за влиятельность , предъявили в 2008 году. В 2012-м Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело на доследование. С тех пор следственные и процессуальные действия с Барсуковым не проводились, уточнил Константин Кузьминых. Обвиняемый категорически отрицает причастность к убийствам.

Решение в пользу Кумарина принято 13 мая, следует из картотеки Мосгорсуда. Истец требовал взыскать в свою пользу 1,5 миллиона рублей.

В суде представитель Следственного комитета подтвердил, что уголовное дело по убийству Позднякова и Гуревского расследуется по-прежнему. Срок составляет 212 месяцев.

Иск 65-летнего Барсукова рассматривали без его участия. Он несколько месяцев находится на стационарном лечении в тюремной больнице Гааза в Петербурге. Сюда его из колонии в Кировской области этапировали в прошлом году по инициативе ФСБ, расследующей посягательство на Галину Старовойтову.

В 2009 году Владимир Барсуков получил 14 лет за рейдерские захваты. В 2016-м Санкт-Петербургский горсуд приговорил его к 18 годам за организацию покушения на владельца нефтяного терминала Сергея Васильева. В 2019-м Барсукова признали виновным в организации преступного сообщества и назначили 12 лет колонии. По совокупности ему осталось отбывать 22 года.