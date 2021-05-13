FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +15
74.04р89.85р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Ночному губернатору» Петербурга присудили компенсацию за убийства 21-летней давности

Суд взыскал 130 тысяч рублей в пользу Владимира Барсукова за следственную волокиту

Московский городской суд частично удовлетворил иск Владимира Барсукова (Кумарина) к Следственному комитету за волокиту в расследовании убийств, совершенных в 2000 году. «Ночному губернатору» компенсировали моральные издержки суммой 130 тысяч рублей.

Решение в пользу Кумарина принято 13 мая, следует из картотеки Мосгорсуда. Истец требовал взыскать в свою пользу 1,5 миллиона рублей.

Адвокат Константин Кузьминых подтвердил «Фонтанке», что суд признал нарушенным право на судопроизводство в разумный срок.

Весной-летом 2000 года в Петербурге расстреляли членов «тамбовского сообщества» Георгия Позднякова и Яна Гуревского. Барсуков называет их товарищами. Обвинение в организации убийств «ночному губернатору», прозванному так за влиятельность, предъявили в 2008 году. В 2012-м Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело на доследование. С тех пор следственные и процессуальные действия с Барсуковым не проводились, уточнил Константин Кузьминых. Обвиняемый категорически отрицает причастность к убийствам.

В суде представитель Следственного комитета подтвердил, что уголовное дело по убийству Позднякова и Гуревского расследуется по-прежнему. Срок составляет 212 месяцев.

Иск 65-летнего Барсукова рассматривали без его участия. Он несколько месяцев находится на стационарном лечении в тюремной больнице Гааза в Петербурге. Сюда его из колонии в Кировской области этапировали в прошлом году по инициативе ФСБ, расследующей посягательство на Галину Старовойтову.

В 2009 году Владимир Барсуков получил 14 лет за рейдерские захваты. В 2016-м Санкт-Петербургский горсуд приговорил его к 18 годам за организацию покушения на владельца нефтяного терминала Сергея Васильева. В 2019-м Барсукова признали виновным в организации преступного сообщества и назначили 12 лет колонии. По совокупности ему осталось отбывать 22 года.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265942279
Зато другие ветераны на отмывали деньги в Испании и приехали обратно под крылышко этой власти, и получили защиту от них же.
Михаил Петров-Водкин
Какой живучий ветеран-инвалид
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний