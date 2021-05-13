Как сообщает ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти, около 11 часов утра у дома 1 по Киевской улице в Гатчине автомобиль наехал на пешехода. В результате пострадал ребенок 2020 года рождения.

Участница группы «АВТО Гатчина» Анастасия уточняет, что машина сбила ее подругу с 7-месячным ребенком. По ее словам, малыш «почти в порядке». «На лбу шишка. Сейчас ещё в ЦРБ обследуют. Мою подругу с ребёнком сбили, водитель сильно в возрасте», — пишет она. С мамой ребенка ситуация хуже: «Пока ничего не говорят, последние данные — в операционной».