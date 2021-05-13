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Мать с семимесячным ребенком сбили в Гатчине. ГИБДД просил откликнуться очевидцев

Автомобиль сбил женщину с младенцем в Ленинградской области

Женщина с младенцем пострадали под колесами автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области утром 13 мая. Районная госавтоинспекция ищет очевидцев произошедшего.

Как сообщает ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти, около 11 часов утра у дома 1 по Киевской улице в Гатчине автомобиль наехал на пешехода. В результате пострадал ребенок 2020 года рождения.

Участница группы «АВТО Гатчина» Анастасия уточняет, что машина сбила ее подругу с 7-месячным ребенком. По ее словам, малыш «почти в порядке». «На лбу шишка. Сейчас ещё в ЦРБ обследуют. Мою подругу с ребёнком сбили, водитель сильно в возрасте», — пишет она. С мамой ребенка ситуация хуже: «Пока ничего не говорят, последние данные — в операционной».

В ОГИБДД просят очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, позвонить в ведомство по телефону 8(81371)71–060.

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Комментарии (1)

nuga
Сбил и скрылся-это теракт,нужно приравнять оставление места наезда на человека.
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