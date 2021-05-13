Серьезное ДТП с пешеходом произошло вечером 12 мая в Калининском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадал ребенок. Очевидцы не остались равнодушными и оказывали помощь до приезда медиков.

Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел в 17:40 у дома 72 по Кондратьевскому проспекту. По предварительным данным, 32-летняя петербурженка, управляя автомобилем BMW 320, сбила 8-летнюю девочку. Первоклассница получила открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.