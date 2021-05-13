Серьезное ДТП с пешеходом произошло вечером 12 мая в Калининском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадал ребенок. Очевидцы не остались равнодушными и оказывали помощь до приезда медиков.
Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел в 17:40 у дома 72 по Кондратьевскому проспекту. По предварительным данным, 32-летняя петербурженка, управляя автомобилем BMW 320, сбила 8-летнюю девочку. Первоклассница получила открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что ДТП произошло на пешеходном переходе на перекрестке Кондратьевского проспекта и Бестужевской улицы. «Видели, как произошло. Вызвали скорую. Ребёнок бежал на красный по пешеходному. На вид лет 8. Была без родителей», — пишет Анна.
Прохожие, увидев произошедшее, бросились на помощь. «Я не мама ребёнка, а обычный прохожий, который оказался рядом! И еще я врач и в сложившейся ситуации не могла пройти мимо, — рассказывает участница группы Леся. — И большое человеческое спасибо водителям и прохожим, кто вызывал скорую и достал свои автомобильные аптечки».