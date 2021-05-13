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Биткоин резко падает, Tesla отказалась продавать за него машины

Биткоин подешевел на 17,37% (до 46 900 долларов) на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 3:08 мск цена биткоина снижалась на 14,16% — до 49 042 доллара, сообщило 13 мая РИА Новости.

До этого стало известно, что американская компания Tesla приостановила использование биткоина для приобретения производимых ею электромобилей.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал глава компании Илон Маск в Twitter. «Тесла» ввела возможность покупать электромобили за биткоины в марте.

По словам Маска, у криптовалют многообещающее будущее, но нельзя допустить, чтобы их развитие происходило за счёт «огромной цены для окружающей среды». Компания не собирается продавать свои биткоины, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
За рубли надо маску теслы продавать. Не прогадает! :)
Avs7153
За что боролись, на то и напоролись...
Мужской Взгляд
Да, Маск уже не тот, сначала делает, потом думает.
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