Биткоин резко падает, Tesla отказалась продавать за него машины

Биткоин подешевел на 17,37% (до 46 900 долларов) на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 3:08 мск цена биткоина снижалась на 14,16% — до 49 042 доллара, сообщило 13 мая РИА Новости.



До этого стало известно, что американская компания Tesla приостановила использование биткоина для приобретения производимых ею электромобилей.



«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал глава компании Илон Маск в Twitter. «Тесла» ввела возможность покупать электромобили за биткоины в марте.

