Для певицы и телеведущей Ольги Бузовой праздник, действительно, выдался «со слезами на глазах». В социальных сетях она почтила память павших воинов минутой молчания, завершившейся театральным всхлипом, и попыталась подпеть гимну России под трансляцию парада на Красной площади, но, видимо, из-за нахлынувших эмоций спутала слова.

Также Ольга Бузова опубликовала ролик, в котором выступила в образе жены фронтовика, оплакивающей его гибель, и выложила фото в военной форме. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что любит смотреть парад. «Чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила и глубина этого праздника», — написала она.

В Петербурге День Победы отметили акцией «Бессмертная флотилия». Но сходство с названием «Бессмертного полка» оказалось обманчивым. Действо скорее напоминало прошедший в прошлые выходные речной карнавал. Организаторы пообещали парад речных трамвайчиков с ветеранами и гостями мероприятия в сопровождении колонны гидроциклистов. Правда, большинство людей, разместившихся на палубах, по возрасту вряд ли дотягивали даже до детей блокадного Ленинграда. Ряды наряженных в матроски гидроциклистов тоже с трудом можно было назвать организованными.

По улицам Междуреченска Кемеровской области 9 мая прошел «лохматый полк». «Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы», — говорится в Instagram городской администрации. Отмечается, что жители Междуреченска поддержали идею любителей собак — кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.



В Буденновске Ставропольского края прошел парад колясок, стилизованных под танки, самолеты, корабли. Семьи постарались удивить зрителей творческим подходом. Чтобы не нарушать военную тематику парада, родители и дети постарше и сами оделись в форму моряков, танкистов, пехотинцев, цитирует главу Буденновского муниципального округа Андрея Соколова «Российская газета». Одну из колясок стилизовали под передвижную полевую кухню: в ней, помимо ребенка, находилась ёмкость с гречневой кашей.

