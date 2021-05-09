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«Лохматый полк», минута молчания Ольги Бузовой и парад милитари-колясок. Топ поздравлений с 9 Мая, от которых заплачет каждый

«Фонтанка» собрала поздравления с Днем Победы на грани фола

Городские власти и звезды шоу-бизнеса по традиции соревнуются в оригинальности поздравлений с 9 Мая.

Для певицы и телеведущей Ольги Бузовой праздник, действительно, выдался «со слезами на глазах». В социальных сетях она почтила память павших воинов минутой молчания, завершившейся театральным всхлипом, и попыталась подпеть гимну России под трансляцию парада на Красной площади, но, видимо, из-за нахлынувших эмоций спутала слова.

Автор: YouTube/Александр Валеев

Также Ольга Бузова опубликовала ролик, в котором выступила в образе жены фронтовика, оплакивающей его гибель, и выложила фото в военной форме. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что любит смотреть парад. «Чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила и глубина этого праздника», — написала она.

Автор: Dom2line.ru/vk.com

В Петербурге День Победы отметили акцией «Бессмертная флотилия». Но сходство с названием «Бессмертного полка» оказалось обманчивым. Действо скорее напоминало прошедший в прошлые выходные речной карнавал. Организаторы пообещали парад речных трамвайчиков с ветеранами и гостями мероприятия в сопровождении колонны гидроциклистов. Правда, большинство людей, разместившихся на палубах, по возрасту вряд ли дотягивали даже до детей блокадного Ленинграда. Ряды наряженных в матроски гидроциклистов тоже с трудом можно было назвать организованными.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По улицам Междуреченска Кемеровской области 9 мая прошел «лохматый полк». «Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы», — говорится в Instagram городской администрации. Отмечается, что жители Междуреченска поддержали идею любителей собак — кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.

В Буденновске Ставропольского края прошел парад колясок, стилизованных под танки, самолеты, корабли. Семьи постарались удивить зрителей творческим подходом. Чтобы не нарушать военную тематику парада, родители и дети постарше и сами оделись в форму моряков, танкистов, пехотинцев, цитирует главу Буденновского муниципального округа Андрея Соколова «Российская газета». Одну из колясок стилизовали под передвижную полевую кухню: в ней, помимо ребенка, находилась ёмкость с гречневой кашей.

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А вот «малышковый парад» в Тверской области не состоялся из-за коронавируса. В нем должны были принять десятки воспитанников детских садов, которых акция должна была научить патриотизму. Но администрация Лихославльского района отменила его из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: Официальная страница Буденновского округа Краснодарского края
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

wolfang
Все вышеперечисленное - кошмарная пошлятина. Мещанство XXI века. Пусть все эти придумщики "креативят" на чем-нибудь другом. День Победы оставьте в покое!
Матрёшечка
У Бузовой каждый день со слезами на глазах ))))))
265076323
Все таки не зря оцепление ставят от таких участников.
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