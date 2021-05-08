Глава чешского правительства Андрей Бабиш обратился к руководству стран ЕС с предложением рассмотреть высылку хотя бы одного российского дипломата из каждого государства. Ранее он же призывал успокоить отношения с Москвой.
О своем обращении Бабиш сам рассказал журналистам, его 8 мая цитирует České noviny. По словам премьер-министра, на неофициальном саммите стран ЕС в Португалии обсуждался вопрос взрывов во Врбетице, но письменной резолюции участники не принимали. Именно в ходе дебатов Бабиш обратился к коллегам с призывом судить произошедшее и обдумать высылку хотя бы одного дипломата из каждой страны.
Ранее премьер-министр Чехии заявлял, что ситуация с Россией разогрета эмоциями и предложил успокоить отношения с Москвой.
Высылай меня полностью. Чешский премьер предложил каждой стране Евросоюза попрощаться хотя бы с одним российским дипломатом
Премьер-министр Чехии призвал ЕС начать высылку российских дипломатов
Глава чешского правительства Андрей Бабиш обратился к руководству стран ЕС с предложением рассмотреть высылку хотя бы одного российского дипломата из каждого государства. Ранее он же призывал успокоить отношения с Москвой.
МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. При этом президент Чехии Милош Земан заподозрил в этом обострении игру спецслужб и подчеркнул, что за прошедшие с момента взрыва годы доказательства причастности Москвы не публиковались.
Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. После этого Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах.