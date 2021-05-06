Премьер-министр Чехии призвал «успокоить» отношения с Россией

Премьер-министр Чехиии Андрей Бабиш заявил о необходимости успокоить напряжённую атмосферу в отношениях Москвы и Праги. По его словам, в настоящий момент ситуация «разогрета эмоциями». Выступление Бабиша в парламенте республики транслировало 6 мая Чешское ТВ.



Также глава чешского правительства прокомментировал список недружественных государств, который сейчас составляет Россия, и вариант включения в него Чехии. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в дипломатические представительства этих стран ограничат возможность найма российских граждан.

