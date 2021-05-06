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Премьер-министр Чехии призвал «успокоить» отношения с Россией

Андрей Бабиш заявил, что ситуация, касающаяся взаимоотношений России и Чехии, «разогрета эмоциями»

Премьер-министр Чехиии Андрей Бабиш заявил о необходимости успокоить напряжённую атмосферу в отношениях Москвы и Праги. По его словам, в настоящий момент ситуация «разогрета эмоциями». Выступление Бабиша в парламенте республики транслировало 6 мая Чешское ТВ.

Также глава чешского правительства прокомментировал список недружественных государств, который сейчас составляет Россия, и вариант включения в него Чехии. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в дипломатические представительства этих стран ограничат возможность найма российских граждан.

«Не знаю, вам этого мало?» — задался вопросом Андрей Бабиш, обратившись к чешским депутатам.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. После этого Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах.

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