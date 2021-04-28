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По чешским следам. Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах

Прокуратура Болгарии подозревает граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах этой страны

Прокуратура Болгарии изучает возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах, где хранилась продукция, принадлежавшая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в период с 2011 по 2020 год. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой 28 апреля сообщает ТАСС.

«Есть определённое сходство в четырёх взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трёх болгарских граждан и взрывами в других странах», — заявила Милева.

По её словам, «установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». «Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления», — отметила представитель болгарской прокуратуры.

По версии надзорного ведомства этой страны, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Напомним, что после аналогичных обвинений в причастности россиян к взрывам на военных складах в чешском Врбетице в 2014 году разразился дипломатический скандал между Россией и Чехией. Местная полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск.

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Комментарии (29)

Noisymouse
И кто-то еще рот открывает в сторону профессионализма наших спецслуживых?)) Да пацаны вдвоем полмира уделали))
ShkVAl
Я уже знаю фамилии тех, кто взорвал все. Но (!) очень скоро все мировое сообщество узнаёт то же самое. Бетров и Паширов!!!
Маэстро
А почему шестеро? Петров и Боширов вдвоём уже не справляются?
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