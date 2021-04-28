По чешским следам. Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах

«Есть определённое сходство в четырёх взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трёх болгарских граждан и взрывами в других странах», — заявила Милева.

Прокуратура Болгарии изучает возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах, где хранилась продукция, принадлежавшая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в период с 2011 по 2020 год. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой 28 апреля сообщает ТАСС.

По её словам, «установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». «Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления», — отметила представитель болгарской прокуратуры.



По версии надзорного ведомства этой страны, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.



Напомним, что после аналогичных обвинений в причастности россиян к взрывам на военных складах в чешском Врбетице в 2014 году разразился дипломатический скандал между Россией и Чехией. Местная полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск.

