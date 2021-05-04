Судовладелец и капитан прогулочного теплохода после столкновения с мостом в Петербурге вызваны в прокуратуру. Экипаж теплохода, врезавшегося в опору Аничкова моста во время маневра, не пострадал.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 4 мая, ведомство организовало проверку соблюдения безопасности по факту происшествия с теплоходом на реке Фонтанке.
Около шести вечера, как писала «Фонтанка», теплоход несколько раз совершил навал, сначала на опору моста, а затем на набережную. На борту судна пассажиров не было. Экипаж, уточняют в прокуратуре, не пострадал.
«Фонтанка.ру»
Для объяснений ведомство планирует вызвать судовладельца и капитана, а также будут запрошены судовые документы. Особо прокуроров интересует, прошел ли капитан медосмотр перед выходом в смену. Сперва сообщалось, что судно называется «Маргарита», позже оказалось, что это «Мастер».
Однопалубный теплоход «Мастер» используется для прогулок по Фонтанке, Неве, Мойке, Большой и Малой Невке компанией «Невский флот». Как говорится на сайте фирмы, он вмещает до 50 человек. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», компания существует с 2017 года. Численность персонала заявлена, как 1 человек. Гендиректор копании на вопросы «Фонтанки» не ответил. Оператор «Невского флота» сообщил корреспонденту, что ничего не может сказать по поводу данного происшествия и бросил трубку.
В «Мостотресте» нашему изданию сообщили, что специалисты проверят состояние гранитной набережной после навала на нее катера. Оснований полагать, что опора моста сильно пострадала от столкновения с судном, пока нет.