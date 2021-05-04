Судовладелец и капитан прогулочного теплохода после столкновения с мостом в Петербурге вызваны в прокуратуру. Экипаж теплохода, врезавшегося в опору Аничкова моста во время маневра, не пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 4 мая, ведомство организовало проверку соблюдения безопасности по факту происшествия с теплоходом на реке Фонтанке.

Около шести вечера, как писала «Фонтанка», теплоход несколько раз совершил навал, сначала на опору моста, а затем на набережную. На борту судна пассажиров не было. Экипаж, уточняют в прокуратуре, не пострадал.