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Прогулочный катер на Фонтанке «постучал» по Аничкову мосту. Никто не пострадал, в том числе переправа

Прогулочный катер во время маневра врезался в опору Аничкова моста в Петербурге

Пассажирское судно в Петербурге чуть не повторило судьбу контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, но вырулило. Теперь перевозчика ждут проверки транспортной прокуратуры и полиции.

Видео неудачного маневра прогулочного катера около 18 часов 4 мая разместили в Сети очевидцы. На записи видно, что многоместное пассажирское судно течение относит под Аничков мост, и оно утыкается бортом в опору переправы. Попытки вырулить тоже не сразу увенчались успехом. Нос катера также коснулся набережной.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» участники пишут, что судно притерло несколько собратьев. По предварительной информации, пассажиров в этот момент на борту не было.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На место выехали сотрудники транспортной полиции. В Северо-Западной транспортной прокуратуре «Фонтанке» сообщили, что собираются проверить безопасность пассажирских перевозок и обстоятельства инцидента.

В «Мостотресте» нашему изданию сообщили, что специалисты проверят состояние облицовки гранитной набережной после навала на нее катера. Оснований полагать, что опора моста сильно пострадала от столкновения с судном, пока нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

265027801
Сильвера в капитаны!
Abu-Denis
Судно было арендовано под корпоратив или банкет, судя по украшению из воздушных шариков. Речному флоту вечно с этими корпоративами не везет.
MidNightWoodpecker
Уже видео с видом изнутри появилось. Пассажирам понравилось)
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