Пассажирское судно в Петербурге чуть не повторило судьбу контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, но вырулило. Теперь перевозчика ждут проверки транспортной прокуратуры и полиции.

Видео неудачного маневра прогулочного катера около 18 часов 4 мая разместили в Сети очевидцы. На записи видно, что многоместное пассажирское судно течение относит под Аничков мост, и оно утыкается бортом в опору переправы. Попытки вырулить тоже не сразу увенчались успехом. Нос катера также коснулся набережной.