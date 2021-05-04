Пассажирское судно в Петербурге чуть не повторило судьбу контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, но вырулило. Теперь перевозчика ждут проверки транспортной прокуратуры и полиции.
Видео неудачного маневра прогулочного катера около 18 часов 4 мая разместили в Сети очевидцы. На записи видно, что многоместное пассажирское судно течение относит под Аничков мост, и оно утыкается бортом в опору переправы. Попытки вырулить тоже не сразу увенчались успехом. Нос катера также коснулся набережной.
В сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» участники пишут, что судно притерло несколько собратьев. По предварительной информации, пассажиров в этот момент на борту не было.
На место выехали сотрудники транспортной полиции. В Северо-Западной транспортной прокуратуре «Фонтанке» сообщили, что собираются проверить безопасность пассажирских перевозок и обстоятельства инцидента.
В «Мостотресте» нашему изданию сообщили, что специалисты проверят состояние облицовки гранитной набережной после навала на нее катера. Оснований полагать, что опора моста сильно пострадала от столкновения с судном, пока нет.