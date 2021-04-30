Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем осенью 2019 года. Водитель легкового автомобиля решил повернуть не из своего ряда и столкнулся с маршруткой. Досталось при этом пассажиру.



Авария произошла 8 ноября около 11:44 на перекрестке проспекта Культуры с проспектом Луначарского. Как сообщает 30 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый следовал на автомобиле Hyundai Solaris по третьему от правого края дороги ряду по проспекту Культуры от проспекта Просвещения в сторону Северного проспекта. На перекрестке с пр. Луначарского он решил повернуть направо, в сторону улицы Руднева, не перестроившись заранее в крайний правый ряд и не убедившись в безопасности маневра.