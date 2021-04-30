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Суд вынес приговор водителю, повернувшему из третьего ряда под маршрутку на Культуры. Его пассажира не спасли

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/video-68471405_456272345" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»
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Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем осенью 2019 года. Водитель легкового автомобиля решил повернуть не из своего ряда и столкнулся с маршруткой. Досталось при этом пассажиру.

Авария произошла 8 ноября около 11:44 на перекрестке проспекта Культуры с проспектом Луначарского. Как сообщает 30 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый следовал на автомобиле Hyundai Solaris по третьему от правого края дороги ряду по проспекту Культуры от проспекта Просвещения в сторону Северного проспекта. На перекрестке с пр. Луначарского он решил повернуть направо, в сторону улицы Руднева, не перестроившись заранее в крайний правый ряд и не убедившись в безопасности маневра.

Мужчина начал поворачивать на скорости около 25 км/ч и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ, который ехал прямо по правой полосе со скоростью порядка 50–55 км/ч. В результате ДТП пассажир «Соляриса» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Вечером 18 ноября он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы с тяжелым ушибом головного мозга.

Суд признал водителя «Хёндэ» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и лишением прав на 2 года.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/video-68471405_456272345" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

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Комментарии (4)

BobCat2
Прикольно, что за репост клипа Рамштайн дают больше, чем этому товарищу дали за смерть человека...
Igorius
Каждый день езжу по Луначарского после работы домой и каждый день на этом перекрестке с Культуры одна и та же картина: масса кретинов встают поворачивать налево (с Луначарского на Культуры в область) минимум вторым рядом, а то и третьим. Если бы кто-то действительно беспокоился о безопасности дорожного движения и вообще о правопорядке в городе, давно надо было бы в таким местах поставить камеры. С этих упырей наглых можно было бы за год на строительство новой школы или детского сада насобирать. Да и глядишь, отучились бы считать, что им быстрее надо проехать, чем другим людям...
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