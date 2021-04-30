Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем осенью 2019 года. Водитель легкового автомобиля решил повернуть не из своего ряда и столкнулся с маршруткой. Досталось при этом пассажиру.
Авария произошла 8 ноября около 11:44 на перекрестке проспекта Культуры с проспектом Луначарского. Как сообщает 30 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый следовал на автомобиле Hyundai Solaris по третьему от правого края дороги ряду по проспекту Культуры от проспекта Просвещения в сторону Северного проспекта. На перекрестке с пр. Луначарского он решил повернуть направо, в сторону улицы Руднева, не перестроившись заранее в крайний правый ряд и не убедившись в безопасности маневра.
Мужчина начал поворачивать на скорости около 25 км/ч и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ, который ехал прямо по правой полосе со скоростью порядка 50–55 км/ч. В результате ДТП пассажир «Соляриса» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Вечером 18 ноября он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы с тяжелым ушибом головного мозга.
Суд признал водителя «Хёндэ» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и лишением прав на 2 года.