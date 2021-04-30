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Один дымит, второй — в столбе, третий — кубарем на газон. Два BMW и KIA размотало на Белевском проспекте

Три автомобиля столкнулись и разлетелись по дороге в Петербурге

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15006713" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15006713" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15006713" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15006713" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15006713" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла днем 30 апреля в Невском районе Петербурга. Удивительно, но ДТП обошлось без тяжелых последствий, хотя одна из машин разбита полностью.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Белевском проспекте столкнулись два BMW и KIA. У обоих БМВ сильно разбиты передние части, один из них задымился, а второй отбросило боком в фонарный столб. КИА же, кувыркаясь, улетела на газон с противоположной стороны дороги, усыпав при этом деталями проезжую часть «на 300 метров».

«На обеих БМВ живые, головы замотаны, по КИА непонятно, чем кончилось», — пишет в группе очевидец Андрей. Авария произошла у дома 1 по Белевскому проспекту и обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

265076323
Как минимум один из них куда-то спешил
AGP
Когда потеплеет, весь правый ряд будет заставлен машинами отдыхающих. Сейчас ещё легко обошлось.
AGP
Страшно за руль садиться, одни диагнозы кругом 🥴
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