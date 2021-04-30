Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла днем 30 апреля в Невском районе Петербурга. Удивительно, но ДТП обошлось без тяжелых последствий, хотя одна из машин разбита полностью.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Белевском проспекте столкнулись два BMW и KIA. У обоих БМВ сильно разбиты передние части, один из них задымился, а второй отбросило боком в фонарный столб. КИА же, кувыркаясь, улетела на газон с противоположной стороны дороги, усыпав при этом деталями проезжую часть «на 300 метров».
«На обеих БМВ живые, головы замотаны, по КИА непонятно, чем кончилось», — пишет в группе очевидец Андрей. Авария произошла у дома 1 по Белевскому проспекту и обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.