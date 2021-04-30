Арбенина на Дворцовой и редкости из Катара. Стала известна культурная программа ПМЭФ-2021

В дни Петербургского международного форума на Дворцовой площади выступит Диана Арбенина, а для участников организуют экскурсии, кинопоказы и концерты музыки стран Востока. Подробности о культурной программе ПМЭФ-2021 стали известны 30 апреля.
«Центральным событием фестиваля «Петербургские сезоны» станет концерт — посвящение медикам и волонтерам, который состоится 3 июня на Дворцовой площади для гостей и жителей города, участников форума», — сообщили организаторы. Перед зрителями в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» выступит Диана Арбенина.
Многие события этого года посвятят культуре Катара: государство — гость форума. В Российском этнографическом музее 4 июня заработает выставка «Катар: между землей и морем, сквозь времена и виды искусств», рассказывающая о традициях и нормах жизни в стране. Предметы на экспозицию привезут из музея шейха Фейсала бен Касима аль-Тани.
Посмотреть кино Ближнего Востока и стран Северной Африки горожане смогут на серии бесплатных показов Qatar Film Days. Послушать музыку этих регионов — на фестивале MaWaheb Festival.
Институт восточных рукописей Российской академии наук в стороне не остался: сотрудники готовятся к открытию выставки «Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы» в Ново-Михайловском дворце.
К визиту гостей ПМЭФ в фойе новой сцены Мариинского театра выставят 25 сценических костюмов, элементы бутафории XIX–XX веков, а также документы — партитуры, афиши, программки. Экспозицию организуют к 160-летию исторической сцены Мариинского театра и 180-летию со дня рождения Петра Чайковского.
Некоторые мероприятия, приуроченные к ПМЭФ, который в этом году проходит в городе со 2 по 5 июня, пройдут до его начала. Так, 22 мая на Манежной площади запланирован старт ралли «Ленинград», который откроют парадом ретротехники.
Из Петропавловской крепости 5 июня с 20:00 стартует ночное ралли «Петербург» на классических автомобилях. Одна из точек маршрута — музей РЖД, где запланированы фотосессии и мини-квест.
В дни проведения форума желающие смогут присоединиться к обзорным офлайн- и онлайн-экскурсиям по городу.