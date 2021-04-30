За минувшие сутки, 29 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 429 дорожных аварий. В них пострадали 8 человек. В Выборгском районе города травмы получила девочка-подросток.



Как стало известно «Фонтанке», в 15:55 45-летняя петербурженка, двигаясь на личном автомобиле Peugeot 308 по Выборгскому шоссе от Дороги в Каменку к Вокзальной улице, сбила 16-летнюю девочку. Девятиклассница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Какой в этот момент был сигнал светофора, устанавливает полиция.