За минувшие сутки, 29 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 429 дорожных аварий. В них пострадали 8 человек. В Выборгском районе города травмы получила девочка-подросток.
Как стало известно «Фонтанке», в 15:55 45-летняя петербурженка, двигаясь на личном автомобиле Peugeot 308 по Выборгскому шоссе от Дороги в Каменку к Вокзальной улице, сбила 16-летнюю девочку. Девятиклассница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Какой в этот момент был сигнал светофора, устанавливает полиция.
В результате ДТП девочка получила сотрясение, перелом лодыжки и ссадину на лице. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Всего за четверг в Петербурге зафиксировали 359 ДТП, в четырех из которых были пострадавшие, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили четверо. В Ленобласти произошло 70 ДТП. Пострадавшие тоже были в четырех случаях, и тоже четыре человека. Погибших не было.
Помимо этого, за сутки сотрудники ДПС обоих регионов задержали 18 пьяных водителей, еще 12 человек оформили за отказ от прохождения медосвидетельствования. Инспекторы пресекли 22 выезда на встречную полосу и выявили