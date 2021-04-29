Рисунок силовика в шлеме и маске на лице появилось к утру 29 апреля на небольшом здании, выходящем на Матвеевский сад. Он был подписан «герой нашего времени», так же как и граффити с Алексеем Навальным в Пушкарском сквере днем раньше.
Корреспондент «Фонтанки», который побывал в Матвеевском в 12:30, отметил, что граффити не закрашено и полиции рядом нет.
Возможно, это связано с тем, что определить принадлежность, как и предназначение здания крайне сложно. Так, в администрации Петроградского района сначала сказали, что сам сад находится в ведении комитета по благоустройству, значит, и флигель тоже. В пресс-службе ведомства, подтвердили, что сад их, однако открестились от здания, отправив обратно к чиновникам. В администрации провели свое расследование и выяснили, что будка не что иное как узел связи, он же АТС, и относится к «Ростелекому». В компании затруднились оперативно ответить, их ли здание.
Матвеевский сад находится между Большой Пушкарской улицей, улицей Ленина, Матвеевским переулком и Кронверкской улицей и в 500 метрах от Пушкарского сада, где граффити с Алексеем Навальным, а потому с надписью на закрашенном рисунке разобрались намного оперативнее.
Портрет политика и блогера, отбывающего наказание по «делу Ив Роше», появился в ночь на 28 апреля. В 9 утра на месте уже была полиция, а затем приехала следственно-оперативная группа. Эксперты брали соскобы краски со стены. А в 10:00 на место приехали сотрудники «Россети Ленэнерго» и за полчаса закрасили стену трансформаторной будки желтым. Утром, когда стало известно о том, что после появления Навального, показывающего пальцами сердечко, возбуждено уголовное дело, на стене появилась надпись «Выбирай правильных героев. Думай своей головой». Однако и она просуществовала недолго.
«Внешний вид трансформаторной подстанции «Россети Ленэнерго» приведен в регламентный вид в соответствии с требованиями Постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга», — сообщили «Фонтанке» в компании.