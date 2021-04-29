Рисунок силовика в шлеме и маске на лице появилось к утру 29 апреля на небольшом здании, выходящем на Матвеевский сад. Он был подписан «герой нашего времени», так же как и граффити с Алексеем Навальным в Пушкарском сквере днем раньше.



Корреспондент «Фонтанки», который побывал в Матвеевском в 12:30, отметил, что граффити не закрашено и полиции рядом нет.



Возможно, это связано с тем, что определить принадлежность, как и предназначение здания крайне сложно. Так, в администрации Петроградского района сначала сказали, что сам сад находится в ведении комитета по благоустройству, значит, и флигель тоже. В пресс-службе ведомства, подтвердили, что сад их, однако открестились от здания, отправив обратно к чиновникам. В администрации провели свое расследование и выяснили, что будка не что иное как узел связи, он же АТС, и относится к «Ростелекому». В компании затруднились оперативно ответить, их ли здание.